Ekonomi Memur-Senden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgine ziyaret Ek zam talebini görüştük
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memur-Sen'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e ziyaret: Ek zam talebini görüştük

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştük" dedi.

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Haber Merkezi AA
Memur-Senden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgine ziyaret: Ek zam talebini görüştük
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Bakan Bilgin'i ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini bildirdi.

Yalçın, "Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" ifadesini kullandı.

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