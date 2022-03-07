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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldovalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldovalı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.

Barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirten Erdoğan, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

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