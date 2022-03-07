AK Parti Sözcüsü Çelik: Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerekir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kadına şiddete yönelik düzenlemelerin yapılacağını belirten Çelik, "Bütün sıkıntıları gidermeye açığız. Genel çerçevesini Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ortaya koydu. Cezalar artırılacak, iyi hal indirimi olmayacak. Kravat takıp, iyi davrananlara bundan sonra makul bulunmayacak. Taciz eylemlerine yönelik de adım atılacak."dedi.

Rusya - Ukrayna krizi

Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerektiğini söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavır açıktır. Zelenskiy ve Putin'in bir araya getirmek, tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız. Ukrayna'daki Türk muhabirlere de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adem Metan'a Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e, hepsine geçiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gösterdikleri faaliyet için de teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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İsrail ile normalleşme

Çelik açıklamalarına şöyle devam etti: "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) İki ülke arasındaki normalleşme süreci bu ziyaretten sonra netlik kazanacak. İsrail Akdeniz'de çıkan sorunların ve yapılabilecek iş birliklerinin kapsamlı bir dosya var. Hepsini konuşacağız. Yol haritası olacak ve tarihi bir ziyaret olacak."

CHP'ye enflasyon tepkisi

(CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa’nın ‘EnflasyonRusya’dan bile yüksek’ açıklamasına tepki) Yanlış gönderdiklerini düşündüm. Bir daha bakın gönderin dedim. Kendim baktım o kadar absürt bir açıklama ki. Bir kere de bir CHP sözcüsü çıksın da başka bir devletin yaptıklarından Türkiye'ye mesaj çıkarmasın. Ne kadar çirkin ve yanlış bir açıklama.

Ayçiçeği stok sıkıntısı iddiası

Gıda ürünlerinde sıkıntı söz konusu değil. stokçuluk meselesine gelince, Bu konuda hassas bir çalışma yürütülüyor. Tabi ki esas olan vatandaşımızın korunması ve rahat etmesidir.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye ziyareti

İki ülke arasında oldukça fazla sorunumuz var. Çok yanlış girişimlerde bulundu. Komşu olan bizi, sorunları da biz çözeriz. Türkiye'nin Mavi Vatan hassasiyeti herhangi bir şekilde sorgulanamaz. Kapsamlı bir dosya hazırladık, hepsini ele alacağız.