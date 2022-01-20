Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova-Kiev gerilimine değindi: Doğru bulmuyoruz

Nayib Bukele'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Sizin güçlü ruhlu insanlarınız ve iyi bir lideriniz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'ye olan hayranlığını dile getiren Bukele, 'Türkiye'yi, halkını ve tarihini takdir ediyoruz. Biz Türk insanının uzun bir süre boyunca dünyayı fethettiğini biliyoruz. O ruh her bir Türk vatandaşında mevcut ve bu ruh tekrar büyüyor. 20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Türkiye tekrar büyüyor ve bu büyüme hızlı. Sizin güçlü ruhlu insanlarınız ve iyi bir lideriniz var. Burada olmaktan çok mutluyuz.' şeklinde konuştu.