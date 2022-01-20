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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova-Kiev gerilimine değindi: Doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova-Kiev gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz" dedi. Şubat ayının başında Ukrayna'ya gideceğini vurgulayan Erdoğan, "Temennimiz odur ki sayın Putin'le Zelenskiy'i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova-Kiev gerilimine değindi: Doğru bulmuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. İmza töreninin ardından basın mensuplarından soru alındı.

"DOĞRU BULMUYORUZ"

Bir gazetecinin Moskova-Kiev gerilimine ilişkin sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz" dedi.

Gelecek ayın başında Ukrayna'ya gideceğini vurgulayan Erdoğan, "Temennimiz odur ki sayın Putin'le Zelenskiy'i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz
OYNAT 01:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması bizi de üzmektedir. Temennimiz Sayın Putin ile Sayın Zelenski'yi bir araya getirmek ve görüştürmek. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya bir ziyaretim olacak.' şeklinde konuştu.

"SAVAŞ ATMOSFERİ BİZİ ÜZÜYOR"

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

  • "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması, bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz odur ki sayın Putin'le Zelenskiy'i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerekse benim Ukrayna ziyaretim, bunları çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var. Sayın Putin'le olan görüşmeleri de devam ettireceğiz. Ama bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun, bölgede bunun dışında farklı, olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."

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