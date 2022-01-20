Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret etmişti CHPli Engin Özkoç tazminat ödeyecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: CHP'li Engin Özkoç tazminat ödeyecek

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a 50 bin lira manevi tazminat cezası verdi.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret etmişti: CHPli Engin Özkoç tazminat ödeyecek
CHP'li Engin Özkoç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Engin Özkoç'un partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden mesnetsiz açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "Söz konusu açıklamaları nedeniyle Engin Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a dava
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a dava

MAHKEME KARARI AÇIKLADI: ÖZKOÇ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'a 50 bin lira manevi tazminat cezası verdi.

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