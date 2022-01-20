Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: CHP'li Engin Özkoç tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması bizi de üzmektedir. Temennimiz Sayın Putin ile Sayın Zelenski'yi bir araya getirmek ve görüştürmek. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya bir ziyaretim olacak.' şeklinde konuştu.