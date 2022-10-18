Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özdemir Bayraktar'ı hasretle yâd ediyorum

Yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) tasarımcısı, Baykar şirketinin kurucusu Özdemir Bayraktar, 18 Ekim 2021’de hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından aynı Özdemir Bayraktar’ın ölüm yıldönümü sebebiyle paylaşımda bulundu.
"HASRETLE YAD EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayide dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamıza çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar’ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümde rahmetle, hasretle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayinde dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamızda çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar’ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/zbtZCvb1SE
Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayinde dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamızda çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar’ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/zbtZCvb1SE— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2022