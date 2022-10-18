Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özdemir Bayraktar'ı hasretle yâd ediyorum

​Can Ataklı'dan hazımsızlık: Kim bu TOGG'un sahibi

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, şimdi de yerli otomobil TOGG'u hedef aldı. Hükümetin yerli otomobil ile ilgili açıklamalarından rahatsız olan Ataklı, 'Ben arabanın sahibini görmedim daha ya. Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi? Mustafa Varank. Başkasını görüyor musunuz? Varsa yoksa hükümet, onlar anlatıyorlar.' ifadelerini kullandı.