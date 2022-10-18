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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özdemir Bayraktar'ı hasretle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar şirketinin kurucusu ve dünürü Özdemir Bayraktar'ın vefat yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özdemir Bayraktar’ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özdemir Bayraktarı hasretle yâd ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özdemir Bayraktar.

Yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) tasarımcısı, Baykar şirketinin kurucusu Özdemir Bayraktar, 18 Ekim 2021’de hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından aynı Özdemir Bayraktar’ın ölüm yıldönümü sebebiyle paylaşımda bulundu.

"HASRETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayide dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamıza çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar’ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümde rahmetle, hasretle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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