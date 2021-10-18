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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı: Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünürü de olan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı: Eşsiz hizmetleri unutulmayacak
Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özdemir Bayraktar

İstanbul'daki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 72 yaşındaki BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, bugün yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Selçuk Bayraktar'ın da babası olan Özdemir Bayraktar için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

"YAPTIĞI EŞSİZ HİZMETLER ASLA UNUTULMAYACAK"

Özdemir Bayraktar'dan 'kıymetli dostum' diye söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."

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Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası, Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'de SİHA'nin fikir babası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.

Baykar'dan yapılan açıklamada, Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazının 19 Ekim Salı günü öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacağı açıklandı.

Özdemir Bayraktar'ın iki oğlu Selçuk ve Haluk Bayraktar, vefat haberinin ardından sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı. Selçuk Bayraktar, “Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.' dedi.

Haluk Bayraktar da “Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti' diye yazdı.

1949 yılında Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.

1984 yılında Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.
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