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POLİTİKA

Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye ilanı: Ailesi için olduğu kadar ülke için de büyük bir kayıp oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye ilanı verdi. Erdoğan taziye ilanında, ''Ailesi için olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir kayıp olan bu vefat sebebiyle derin bir üzüntü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

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Haber Merkezi AA
Erdoğandan, Özdemir Bayraktar için taziye ilanı: Ailesi için olduğu kadar ülke için de büyük bir kayıp oldu
Özdemir Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye ilanı verdi.

Erdoğan, bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili dünürüm, iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir dede olarak hepimizin gönlünde kıymetli bir yer edinen, vizyonerliği ve üretkenliğiyle sanayi sektörümüzün pek çok öncü fabrikasının yöneticisi/kurucusu olan, insansız hava araçları alanında başlattığı çalışmalarla, ülkemizin dünyanın önde gelen tasarımcı ve üreticilerinden biri haline gelmesinde çok büyük emeği bulunan, hayatını, Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi, bilhassa sanayi ve teknolojide hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya adayan, evlatlarını da aynı gayeyle yetiştirip ülkenin ve milletin hizmetine koşan, çalışkanlığı, üretkenliği, dürüstlüğü, yardımseverliği ile iş dünyasında da çokça saygı duyulan, sevilen ve takdir edilen Özdemir Bayraktar Beyefendi, dar-ı bekaya irtihal etti.

Ailesi için olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir kayıp olan bu vefat sebebiyle derin bir üzüntü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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