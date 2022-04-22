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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu. Bir uzman çavuşumuz daha şehit oldu maalesef. Şehit sayımız 3 oldu" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısı ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Temsilciliğine yapılan bombalı saldırıya ilişkin soruya, özellikle Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nun şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat olduğunu söyledi.

Terör örgütünün de son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den gelen "yakın, yıkın" gibi talimatı yerine getirmenin gayreti ve hesabı içerisinde olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Şu an itibarıyla biliyorsunuz Pençe harekatında etkisiz hale getirilenler, öldürülenlerin sayısı 45'i buldu. Maalesef bir şehidimiz daha var, uzman çavuşumuz. Şehitlerimizin sayısı böylece 3 oldu. Fakat tüm mağaralar, bütün inlere girmeye devam ediliyor. Orada da şu anda havalar müsait olması hasebiyle tüm ekiplerimiz, komandolarımız ellerinden gelen gayretleri yapıyorlar. Bunun yanında tüm teknolojik imkanlarla füzelerimiz, kasırgalarımız bunlarla beraber de saldırılar devam ediyor. Sonuna kadar, bu temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan, usanmadan bu terörle mücadelemizi sürdüreceğiz."

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Putin ve Zelenskiy ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Rusya- Ukrayna savaşında ateşkesin tesisi için elinizden geleni yapmaya hazır olduğunuzu defaatle hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiniz. Müzakerelerin İstanbul'da yapılmasının ardından iki lideri İstanbul'da aynı masaya oturtma girişiminiz de oldu. Peki sonuç nedir? Liderlerin İstanbul'a gelme ihtimali var mı?" şeklindeki sorusuna, şu yanıtı verdi:

  • "Sonuç olumlu fakat tabii tam istediğimiz gibi mi değil. Ama daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Bugün kendileri ile arkadaşlarımız irtibat kuracaklar. Sayın Putin'le Zelenskiy'le de bugün, yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık. Bu görüşme ile birlikte de inşallah İstanbul'umuzdaki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi de planlıyoruz. Temenni ederim ki bu davetimizi icabet ederlerse üst düzeydeki buluşmayı da inşallah İstanbul'umuzda gerçekleştiririz."

"Taviz vermeden, en az hasarla inşallah bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz"

TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Operasyonda şu anda tabii Mehmetçiğimiz, komandolarımız çok büyük başarılar elde ettiler, ediyorlar. Tabii bu inlerde, mağaralarda birçok mühimmat ele geçirildi. O mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay bir iş değil. İnlere giriyorsunuz, mağaralara giriyorsunuz ve burada tabii çok da hassas, dikkatli olmanız gerekiyor. Yani oralarda herhangi bir kayba girmeden, en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor. Bu konuda da gerek komuta kademesi gerekse oradaki komandolarımız hassas bir şekilde bu temizlik operasyonunu, temizlik harekatını devam ettiriyorlar. Taviz vermeden, en az hasarla inşallah bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Biraz süre alacak ama neticesi inşallah milletimiz, vatanımız, devletimiz için hayırlı olur."

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