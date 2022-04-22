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POLİTİKA

Pençe-Kilit Operasyonu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, ''Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2’sinin yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Etkisiz hâle getirilen iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kilit Operasyonu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askeri şehit eden teröristlerden 2'sinin Pençe-Kilit Operasyonu sırasında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün 9 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düştüğü hatırlatıldı.

Şehitler için bölgede tespit edilen terör hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğu ve ilk anda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin de yaklaşık 5 ay önce Mehmetçiği şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hale getirdiği 2 kadın teröristin 'Berfin Zilan' ve 'Bazel Zagros' kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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