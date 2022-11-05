Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde dünyada söz sahibi konuma geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Milletimiz krizler sonrası AK Parti'yi umut olarak gördü, iktidara gelişimizin 20. yıl dönümünü geride bıraktık, hamdolsun milletimizin inancını zedeleyecek hiçbir iş yapmadık.

İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mücadelemizi hukuk ve demokrasi çerçevesinde yürüttük.

Cumhurbaşkanı seçmemizin 367'yle engellendiği, milli iradenin gasp edilmeye çalışıldığı dönemlerde bile bu duruşumuzdan taviz vermedik. Biz ilklerin partisi olmamızın yanında siyasetin köklerini de değiştirmiş bir partiyiz.

Türkiye ve Türk siyasetini yeni baştan dönüştürürken elbette kendimizi de ihmal etmedik, etmiyoruz.

Bugün muhafazakar devrimci derken bir paradoksu değil, kökü mazide olan atiyi ifade ediyoruz.

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Türkiye'ye dair hayali, teklifi olan kim varsa hiçbir ayrım yapmadan herkesin katkısını almak istiyoruz.

Günü kurtarmak, bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz, siyaset satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamaktır.

Düzensiz göç meselesi, insan hayatına verilen önemi ortaya koydu.

Dünya beşten büyüktür tespitimizin haklılığı yaşananlarla teyit edildi.

Devleti, hayatın tamamen dışına çıkarmaktan bahsedenler şimdi tam tersini savunuyor.

Muhalefetin eleştirilerine rağmen hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri salgın döneminde yüz akımız oldu.

Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunduk.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde etkin ve hızlı kararlar aldık.

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Ekonomide büyümeyi 5 temel esas üzerinden gerçekleştirdik.

Diplomaside uyguladığımız barışçıl politikalarla anahtar rol üstleniyoruz.

Esir takasıyla, tahıl koridorunun açılması ve devamındaki kritik rolümüz ülkemizin diplomatik gücünü göstermektedir.

Putin, Zelenski ve BM ile dengeli münasebetlerimiz sayesinde süreci yürütme fırsatı bulduk.

sahte ve sanal gündemlerin peşinden gitmek yerine kendi önceliklerimizle projelerimizi yürütüyoruz.

Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinden denen devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz.

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