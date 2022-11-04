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POLİTİKA

Dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğan'ın rolü ve etkisi giderek artıyor

Rusya bu haftanın başında Ukrayna'nın Karadeniz'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeni ile tahıl anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden patlak veren tahıl krizi için tekrar devreye girdi ve hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Dikkat çeken Türkiye analizi: Erdoğanın rolü ve etkisi giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Dünyanın tahıl ihracatı konusunda rahat bir nefes almasını sağlayan ilk açıklama yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü ve tahıl anlaşmasının devam edeceğini tüm dünyaya duyurdu.

  • Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra bir açıklama da Rusya Devlet Başkanı Putin yaptı ve “Ukrayna topraklarından Türkiye’ye tahıl tedarikine, Türkiye'nin bir bütün olarak çatışmadaki tarafsızlığını ve Türkiye'nin yeteneklerini göz önünde bulundurarak gelecekte hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Türkiye'nin tahıl işleme endüstrisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları en yoksul ülkelerin çıkarlarını sağlamayı amaçladı. Burada hiçbir şüphemiz yok ve her halükarda Türkiye ile işbirliğine devam edeceğiz” dedi.

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DÜNYA ERDOĞAN'IN VE TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI KONUŞUYOR

Türkiye'nin taraflar arasındaki krizi yeniden çözmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik başarısı dünya basınında geniş yer buldu.

Insider'da Kit Gillet imzasıyla yayınlanan bir analizde Türkiye'nin krizdeki rolünün giderek daha önemli hale geldiğine dikkat çekildi.

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TÜRKİYE ÇATIŞMA BOYUNCA İNCE BİR ÇİZGİDE YÜRÜDÜ

Türkiye'nin Ukrayna'daki çatışma boyunca ince bir çizgide yürüdüğüne dikkat çekilen analizde şu ifadeler yer aldı;

  • "Türkiye Savaş nedeni ile Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetti ancak aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın sadece 24 Şubat'tan itibaren işgal ettiği Ukrayna topraklarını değil aynı zamanda Kırım'ı da gerçek sahiplerine vermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye, Erdoğan'ın kendisini Rusya ve Ukrayna arasındaki krizlerde giderek daha önemli bir bölgesel aktör olarak konumlandırmasıyla, tarafları aynı masaya getirebilecek az sayıdaki ülkelerden biri haline geldi.

TAHIL ANLAŞMASINDA VE ESİR TAKASINDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI

Türkiye dünya genelindeki açlık krizini önlemek için BM ile beraber tahıl anlaşmasına arabuluculuk yaptı. Ülke aynı zamanda Mart ayında gerçekleşen Rusya ve Ukrayna buluşmasına ev sahipliği yaptı ancak görüşmeler sonuca bağlanmadı.

  • Erdoğan ayrıca Rusya'nın Azovstal çelik fabrikasından esir aldığı ve idam etmekle tehdit ettiği çok sayıda mahkumun esir takası ile serbest bırakılmasında da önemli bir rol oynadı.

BATI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA BEL BAĞLAYABİLİR

Erdoğan bu sene ülkesinde bir seçim yılına giriyor olsa bile uluslararası sahnedeki son gelişmeler, Batı'nın önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye daha fazla bel bağlamasına neden olabilir.

ERDOĞAN'IN ARTAN ROLÜ VE ETKİSİ

Son aylardaki gelişmeleri izleyenler, Erdoğan'ın artan rolünün ve etkisinin giderek daha fazla farkına varıyor.

ERDOĞAN'IN SIRRI'NIN NE OLDUĞUNU GERÇEKTEN MERAK EDİYORUM

Karadeniz tahıl danışmanlık şirketi SovEcon'un Genel Müdürü Andrey Sizov Twitter'da yaptığı bir paylaşımda "Ankara'nın burada son sözü söyleyebileceğini biliyordum ancak Putin üzerinde bu kadar etkili olmalarını beklemiyordum. Erdoğan'ın sırrının ne olduğunu gerçekten merak ediyorum" ifadelerini kullandı."

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