Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı dayatmalarını masum bulmuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği’ Temasıyla 13. Çalışma Meclisi Yemeği programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

1 Mayıs için yapılan Taksim Meydanı dayatmalarını masum bulmuyorum.









Son 21 yılda kuşatıcı bir anlayışla işçi, işveren memur esnaf ve çiftçi kardeşlerimizin refah seviyelerini artırmak için çaba gösterdik.

İş kanununu, sosyal güvenlik reformunu sizlerle istişare ederek hayata geçirdik.

İşsizlik oranı yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Son bir yılda iş gücü sayısı 775 bin kişi, istihdam sayısı 1 milyon 156 bin kişi arttı.

Son dönemde şahit olmaya başladığımız bir hususu ifade etmekte fayda görüyorum.

En önemli sorunun işçi bulamama sorunu olduğu anlaşılıyor.

Ara eleman sıkıntısı yaşanıyor.

Hükümetimizin önceliklerinden birisi de istihdamda arz talep dengesinin temini olacaktır.

Bu dengenin sağlanması noktasında bizlere gereken desteği vermenizi bekliyorum.

Ücretler ve istihdamın yanı sıra sendikal haklar son 21 yılda tarihi nitelikte pek çok adım attık.

12 Eylül darbecilerinin hazırladığı yasalardan şikayet edenlerin değiştirmediği yasaları biz değiştirdik.

Son 21 yılda burada saymaya kalksak saatler sürecek çok daha fazla düzenlemeyi hayata geçirdik.

Ne işçi ezilecek ne de iş veren mağdur olacak.

Çalışma hayatının tüm tarafı aynı gemide olduklarının bilinci ile birbirlerine karşı sorumluluk duygusuyla hareket edecek.

Millet olmak bir olmayı, beraber olmayı gerektirir.

Bu hakikatler gün gibi ortadayken her meseleye siyasetin penceresinden bakanlar olduğunu görüyoruz.

Geride bıraktığımız haftalarda milletçe iki büyük acı yaşadık.

Beşiktaş'ta ruhsatı sıkıntılı bir gece kulübünde çıkan yangında 29 emekçi kardeşimizi hayatını kaybetti.

Bu iş cinayeti karşısında maalesef işçinin hakkını savunduğunu iddia eden kuruluşların hiç birinin sesi çıkmadı.

İhmalin adresi muhalefete çıkınca emekçi örgütlerin hepsi lal oldu.

Aynı aymazlığa bayramın ikinci günü teleferik faciasında da şahit olduk.

Söz konusu eğer lisansa, insansa ve insan hayatıysa diğer her şey ikinci planda kalır.

İstanbul ve Antalya'daki skandallara biz vicdan penceresinden bakıyoruz.

İnsanımızın mağduriyetine yol açan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için çabalıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz iş sağlığı reformunu kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Kayıt dışı ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ülkemizin çalışma hayatını Türkiye Yüzyılı misyonuna paralel olarak düzenleyeceğiz.



