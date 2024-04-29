PKK elebaşı Duran Kalkan'ın 1 Mayıs için 'sokak' çağrısına DEM Parti'den destek: Taksim'e gidecekler

Terör örgütü PKK'nın elebaşları, Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatı öncesinde büyük bir panik içerisine girdi. Örgütün kanalına çıkan PKK elebaşlarından Duran Kalkan, 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı. Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük için tüm Kürtlerin sokaklara akması gerektiğini söyleyen Kalkan, geçtiğimiz dönemde de 1 Mayıs'ın 'şehitler ayı' olduğunu söyleyip Taksim çağrısı yapmıştı.
Kalkan'ın 1 Mayıs için 'sokak' çağrısına DEM'den destek: Taksim'e gidecekler
Kalkan'a ilk destek örgütün siyasi uzantısı DEM Parti'den geldi.
Partinin İstanbul Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'e gitme çağrısı yapıldı.
Aynı dakikalarda benzer bir çağrı da CHP'den geldi
İçişleri Bakanlığı, Taksim Meydanı’nda gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen CHP'den de benzer bir çağrı geldi.