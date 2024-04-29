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PKK elebaşı Duran Kalkan'ın 1 Mayıs için 'sokak' çağrısına DEM Parti'den destek: Taksim'e gidecekler

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, 1 Mayıs'ta 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı. "1 Mayıs'ta Apo'nun özgürlüğü talepleri yükseltilmeli, Kürtler sokaklara akmalı" diyen Kalkan'a ilk destek DEM Parti'den geldi. Partinin İstanbul Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'e gitme çağrısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Taksim Meydanı’nda gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen CHP'den de Taksim için benzer bir çağrı geldi.

22:03 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
PKK elebaşı Duran Kalkan
PKK elebaşı Duran Kalkan

Terör örgütü PKK'nın elebaşları, Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatı öncesinde büyük bir panik içerisine girdi. Örgütün kanalına çıkan PKK elebaşlarından Duran Kalkan, 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı. Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük için tüm Kürtlerin sokaklara akması gerektiğini söyleyen Kalkan, geçtiğimiz dönemde de 1 Mayıs'ın 'şehitler ayı' olduğunu söyleyip Taksim çağrısı yapmıştı.

Kalkan'ın 1 Mayıs için 'sokak' çağrısına DEM'den destek: Taksim'e gidecekler

Kalkan'a ilk destek örgütün siyasi uzantısı DEM Parti'den geldi.

Partinin İstanbul Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'e gitme çağrısı yapıldı.

Yapılan açıklamada,
"1 Mayıs Çarşamba günü, saat 10:00'da Beşiktaş Balmumcu Bulvarı, Barbaros Yokuşu'nda toplanarak Taksim Meydanı'na yürüyoruz. Tüm işçileri, emekçileri ve halkımızı 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaya çağırıyoruz.
" denildi.

Aynı dakikalarda benzer bir çağrı da CHP'den geldi

İçişleri Bakanlığı, Taksim Meydanı’nda gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen CHP'den de benzer bir çağrı geldi.

Partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı açıklamada,
"1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz."
ifadelerini kullandı.


#Taksim Meydanı
#1 Mayıs
#DEM Parti
#PKK
#Duran Kalkan
#CHP
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