PKK elebaşı Duran Kalkan'ın 1 Mayıs için 'sokak' çağrısına DEM Parti'den destek: Taksim'e gidecekler

Terör örgütü PKK'nın elebaşları, Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatı öncesinde büyük bir panik içerisine girdi. Örgütün kanalına çıkan PKK elebaşlarından Duran Kalkan, 1 Mayıs için sokak çağrısı yaptı. Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük için tüm Kürtlerin sokaklara akması gerektiğini söyleyen Kalkan, geçtiğimiz dönemde de 1 Mayıs'ın 'şehitler ayı' olduğunu söyleyip Taksim çağrısı yapmıştı.