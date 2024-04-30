Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak

2 Mayıs tarihinde bir araya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde masada hem iç hem de dış politika olacak. Yeni anayasa çalışmaları, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler görüşmede en önemli maddeler olacak.