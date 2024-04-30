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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

Hüseyin Berk
18:12 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 18:29 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel,TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu'nda da görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel,TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonu'nda da görüşmüştü.

Siyasetin gündeminin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi var.

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda bir araya gelmişti.

Kısa bir sohbet gerçekleştiren iki isim, yapılacak bir sonraki görüşme için randevulaşmıştı.

Erdoğan ile Özel'in görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Görüşme,
2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#AK Parti
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