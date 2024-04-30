Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak

Siyasetin gündeminin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi var.
Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda bir araya gelmişti.
Kısa bir sohbet gerçekleştiren iki isim, yapılacak bir sonraki görüşme için randevulaşmıştı.
Erdoğan ile Özel'in görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.