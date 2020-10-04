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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbulda incelemelerde bulundu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla 23 Şubat'ta atılan, 280 bin metrekare alana yapılan İstanbul Kasımpaşa'daki Tersane İstanbul Projesinde çalışmalar devam ediyor. Erdoğan, yapımı devam eden Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu. Doğup büyüdüğü semtte kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak yanıt veren Erdoğan'ı, Kasımpaşa'da toplanan vatandaşlar tezahüratla karşıladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Kasımpaşa'ya geçti. Güzergahında bulunan ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak yanıt veren Erdoğan'ı, Kasımpaşa'da toplanan vatandaşlar tezahüratla ve Kasımpaşa atkılarıyla karşıladı.

Tersane İstanbul hizmete girmeye hazırlanıyor: 15 bin kişi iş imkanına kavuşacak
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Tersane İstanbul hizmete girmeye hazırlanıyor: 15 bin kişi iş imkanına kavuşacak

İncelemelerde bulundu

Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul Projesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı: İstanbul'un yeni simgesi Tersane İstanbul Projesi'nde geri sayım başladı
FOTOĞRAF 9
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İstanbul'un incisi Haliç, Türkiye'nin turizm ve kültür merkezi oluyor. Tersane İstanbul Projesi'nin ilk etabı, 2021 yılında açılıyor.
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Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2019'da atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Proje, kültür, turizm, eğitim ve sanat merkezi olarak tasarlandı.
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İçerisinde, bilim merkezi, 4 müze, kütüphane, sergi salonları, tasarım atölyeleri, 1200 yatak kapasiteli 3 otel, 70 yat kapasiteli 2 yat limanı bulunan projede çalışmalar sürüyor.
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Tersanenin yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor. 60 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor.
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Çalışma alanında incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Tersane İstanbul, İstanbul'da yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacak. Burası tamamlandığında Beyoğlu halkı burada rahatça sahilde gezebilecek, binlerce gencimiz burada iş imkanı bulacak. diye konuştu.
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Yıldız, çalışmaların tarihi dokuyu koruyacak şekilde ilerlediğini anlatarak, şöyle devam etti: Hem bu tarihi dokunun korunduğu ciddi bir restorasyon çalışması yapılıyor hem de modern yapıların eklenmesiyle Türkiye’nin ve İstanbul’un turizmine önemli bir katkıda bulunacak bir proje hayata geçiriliyor. Tersane İstanbul, halkımızın arzu ettiği, denize ulaşma imkanını bulabildiği bir yer olacak. Haliç’in kenarında Taksim Meydanı gibi bir meydan olacak. Halkımız buraya gelerek yemeğini yiyebilecek, çayını içebilecek, bildiğiniz pazarlarda olduğu gibi alışverişini yapabilecek, çocuklarıyla torunlarıyla ailecek denizin kenarında hoşça vakit geçirebilecek.
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Tersane İstanbul Projesi, hem istihdam bakımından, hem de ülkemizin ekonomisine katkısı bakımından çok önemli bir proje. Projenin büyük bir bölümü 2021 yılında tamamlanmış olacak. Türkiye’nin turizmine ve kültürüne hizmet edecek, içerisinde 4 müze ile otellerin, kütüphanenin, dükkan tarzında yeme içme mekanlarının, alışveriş mekanlarının bulunacağı, Haliç’in kenarında denize nazır bir proje şu anda başarılı bir şekilde yürütülüyor.
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Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak projenin bir an evvel tamamlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, İnşallah açılışında Beyoğlulu hemşerilerimizle birlikte olacağız. Sağlıklı ve mutlu günler önümüzde. Biz de büyük bir heyecanla bu projenin tamamlanmasını bekliyoruz. ifadelerini kullandı.
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Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı: İstanbul'un yeni simgesi Tersane İstanbul Projesi'nde geri sayım başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 23 Şubat'ta temeli atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Tersane İstanbul Projesi'nin, istihdama ve ülke ekonomisine önemli katkı yapacak bir proje olduğunu belirterek, "Projenin büyük bir bölümü 2021 yılında tamamlanmış olacak" dedi.


60 bin kişiye istihdam sağlayacak

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2019'da atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Proje, kültür, turizm, eğitim ve sanat merkezi olarak tasarlandı. İçerisinde, bilim merkezi, 4 müze, kütüphane, sergi salonları, tasarım atölyeleri, 1200 yatak kapasiteli 3 otel, 70 yat kapasiteli 2 yat limanı bulunan projede çalışmalar sürüyor. Tersanenin yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor. 60 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor.

Tersane İstanbul'un temeli atıldı
EKONOMİ
Tersane İstanbul'un temeli atıldı
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