Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu
Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla 23 Şubat'ta atılan, 280 bin metrekare alana yapılan İstanbul Kasımpaşa'daki Tersane İstanbul Projesinde çalışmalar devam ediyor. Erdoğan, yapımı devam eden Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu. Doğup büyüdüğü semtte kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak yanıt veren Erdoğan'ı, Kasımpaşa'da toplanan vatandaşlar tezahüratla karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Kasımpaşa'ya geçti. Güzergahında bulunan ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak yanıt veren Erdoğan'ı, Kasımpaşa'da toplanan vatandaşlar tezahüratla ve Kasımpaşa atkılarıyla karşıladı.
İncelemelerde bulundu
Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul Projesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2019'da atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul'la ilgili çalışmalar devam ediyor. Proje, kültür, turizm, eğitim ve sanat merkezi olarak tasarlandı. İçerisinde, bilim merkezi, 4 müze, kütüphane, sergi salonları, tasarım atölyeleri, 1200 yatak kapasiteli 3 otel, 70 yat kapasiteli 2 yat limanı bulunan projede çalışmalar sürüyor. Tersanenin yıllık ortalama 30 milyon ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor. 60 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor.