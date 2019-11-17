Ekonomi Tersane İstanbul hizmete girmeye hazırlanıyor 15 bin kişi iş imkanına kavuşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tersane İstanbul hizmete girmeye hazırlanıyor: 15 bin kişi iş imkanına kavuşacak

Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul’un büyük bölümünün 1 yıl içinde hizmet vermeye başlayacağını duyuran Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Burada 15 bine yakın gencimiz iş imkanına kavuşacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Beyoğlu Belediye Başkanı ​Haydar Ali ​Yıldız, Tersane İstanbul'un inşaat alanını gezdi.
Beyoğlu Belediye Başkanı ​Haydar Ali ​Yıldız, Tersane İstanbul'un inşaat alanını gezdi.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 23 Şubat'ta atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, projenin her aşamasını takip ettiklerini, inşaat alanındaki eski binaların aslına uygun şekilde restorasyonunun da devam ettiğini anlattı.

Tersane İstanbul'un temeli atıldı
EKONOMİ
Tersane İstanbul'un temeli atıldı

Tersane İstanbul'un, Türkiye'nin ve İstanbul'un kültür turizmi açısından önemli bir merkezi olacağını dile getiren Yıldız, İstanbul'a ve Beyoğlu'na büyük katkı sağlayacak projenin, kente yeni müzeler, konser, tiyatro ile sinema salonları, kültür merkezleri, iş alanları, gibi birçok farklı alan kazandıracağını dile getirdi.

Tersane İstanbul’un için detaylar.

Burası yeşil bir alan ve halkın denizle buluşma noktası olacak

Projenin, Beyoğlu'nun tam bir turizm merkezi haline gelmesini sağlayacağını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

  • ''Burası yeşil bir alan ve halkın denizle buluşma noktası olacak. İstanbul halkı deniz kenarından istifade edeceği büyük bir meydana kavuşacak. Bu alan halkla iç içe bir mekan olarak tasarlandı. İnsanlar buradaki cafeteryalarda simit yiyerek çayını, kahvesini içerek Tarihi Yarımadayı izleyebilecek. Alan içinde mesire alanları, park ve bahçeler, müzeler, kültür merkezleri, kütüphane, oteller, tiyatro ile sinema salonları, sergi alanı, 5 bin 700 araç kapasiteli kapalı otopark, dükkanlar olacak. Yurt içi ve yurt dışından binlerce misafir gelip burayı ziyaret ederek, alışverişlerini yapabilecekler. Tersane İstanbul bu anlamda Türkiye'nin en büyük turizm yatırımlarından birisi.''

Tersane İstanbul

Bir hayal daha gerçekleşiyor
GÜNDEM
Bir hayal daha gerçekleşiyor

Tersane İstanbul’un iş imkanı sağlayacağını da ifade eden Yıldız, ''Aileler, gençler burada çalışma imkanı bulacak. Burada 15 bine yakın gencimiz iş imkanına kavuşacak'' dedi.

Haliç'in tarihi dokusu korunuyor

Yıldız, alanda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, çürümeye yüz tutmuş yapıların yeniden ayağa kaldırıldığını belirterek, tarihi yapıların muhafaza edildiğini vurguladı.

Bu şekilde Haliç'in tarihi dokusunun korunduğunu kaydeden Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projede asla yüksek yapı yapılmıyor. Bu alandaki bütün tarihi yapılar aslına uygun restore ediliyor. Tarihi doku korunarak, muhafaza edilerek bir kültür anlamında miras korunmuş olacak ve turizme kazandırılacak.

Mart ayında bir ünite çalışması tamamlanacak. Tersane İstanbul’un büyük bir kısmı 1 yıl içerisinde tamamlanıp halkımız ve turizmin hizmetine sunularak hizmet vermeye başlayacak.''

Tersane İstanbul'un bir yıl içerisinde hizmet vermesi bekleniyor.

Haliç Tersane Bilim Merkezi'nin detayları belli oldu
TEKNOLOJİ
Haliç Tersane Bilim Merkezi'nin detayları belli oldu
PKK/YPGnin kirli yüzü

PKK/YPG'nin kirli yüzü

​Kilise, hastane ve okulları karargah ve mevzi yapmışlar.
Mehmet Avcı tutuklandı

Mehmet Avcı tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atan gençlere iğrenç küfürler yağdırmıştı.
Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Çocuklarının gözü önünde öldürüldü

​Uzman çavuş ve eşinin katilinin kimliği şoke etti.
9 m2 dükkana<br>12 milyon lira bedel

9 m2 dükkana
12 milyon lira bedel

​Dünyanın en eski ve en büyük AVM'sinde yer alıyor.
30 milyon <br>euroluk teklif

30 milyon
euroluk teklif

Merih Demiral için kesenin ağzını açtılar.
Mehmetçik eli değdi

Mehmetçik eli değdi

Resulayn'da teröristlerin yakıp yıktığı hastanede sağlık hizmeti verilmeye başlandı.
15 bin <br>kişiye iş imkanı

15 bin
kişiye iş imkanı

​Tersane İstanbul bir yıl içinde hizmete girecek.
Frene sızarak<br>yangın çıkartıyor

Frene sızarak
yangın çıkartıyor

​Nissan 450 bin aracını geri çağırıyor.
Fiyatı 5 liraya düştü

Fiyatı 5 liraya düştü

Son yılların en bereketli sezonunu geçiriyor.
Belgesi olmayan çalıştırılmayacak

Belgesi olmayan çalıştırılmayacak

​Bakan Selçuk 26 meslek kolu için flaş gelişmeyi açıkladı.

Eylem hazırlığındaki 4 kardeş yakalandı

Eylem hazırlığındaki 4 kardeş yakalandı

​Şafak baskını ile yakalanan DEAŞ'lılar gözaltında.
Film gerçek oldu

Film gerçek oldu

​Yayladaki yıkım kararlarından sonra ilginç olay.
FETÖ’nün finans merkezi New Jersey

FETÖ’nün finans merkezi New Jersey

Toplanan paralar hapisteki örgüt üyelerinin ailelerine gönderiliyor.
Ekonominin yüzde 55’ini İmamoğlu yönetiyormuş!

Ekonominin yüzde 55’ini İmamoğlu yönetiyormuş!

​Türkiye ekonomisinin yüzde 55'ini biz yönetiyoruz deyip borç istedi.
Ağaçlarla büyüyeceğiz

Ağaçlarla büyüyeceğiz

​Yerli sistem Ekobox, 16 litre suyla çölleşmiş arazide bile ağaç yetiştirebiliyor.
Filistin'in tarihini <br>duvara kazıdı

Filistin'in tarihini
duvara kazıdı

​Filistin'in El-Halil kenti çok özgün bir sanat eserine misafirlik ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.