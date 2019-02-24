Bir hayal daha gerçekleşiyor

İstanbul’u çok farklı konuma taşıyacak bu projeyi yap-işlet-devlet modeliyle hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, 2 adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı bin 200 olan 5 yıldızlı 3 otel inşa edileceğini, ayrıca yine proje içinde Türkiye’nin çok önemli 3 müzesinin burada inşa edileceğini söyledi.

İLK KADIN MÜZESİ

Erdoğan, bu müzelerden birinin Sarıyer’de olan Sadberk Hanım Müzesi olacağını ve müzenin buraya taşınacağını ifade ederek, “İlk defa bir Kadın Müzesi’ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak yine burada inşa edilecek” diyerek, projenin 60 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.





NİYE GELDİNİZ DEMEYECEĞİZ

Başını CHP’nin çektiği aynı zihniyetin engellemeleri sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatamadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Aynısını da AKM’de yaptılar. Orada da biz çok ciddi zaman kaybına uğradık. Ama isteseler de istemeseler de işte Atatürk Kültür Merkezi’nin temelini bir opera binası olarak attık. Şimdi de buranın temelini atıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi’nin inşallah açılışını yaptığımızda, bunlara biz ‘Niye geldiniz?’ demeyeceğiz, ‘Hoş geldiniz’ diyeceğiz. Çünkü bizim anlayışımız bu.”

Haliç’i yeniden İstanbul’un incisi yaptıklarını belirten Erdoğan, “Şimdi İzmir’in Körfez’ine bakın. Körfez maalesef kokudan geçilmiyor. Haliç’in eski hali neyse İzmir Körfezi’nin hali de bu. İşte onun için biz İzmir’i de alalım orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz” diye konuştu.