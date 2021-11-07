Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiyedeki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiyedeki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.20'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına "güven" mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına "güven" mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı

Bazı şeylerinfiyatları sorgulanmaz

Bazı şeylerin
fiyatları sorgulanmaz

​Rektör Polat'tan 'uzun eşek heykeli' açıklaması.
Golsüz eşitlik sürüyor

Golsüz eşitlik sürüyor

Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Şehit yakınına küfretmişti

Şehit yakınına küfretmişti

İYİ Partili Lütfü Türkkan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı

Yolcular araçta sıkıştı

Yolcular araçta sıkıştı

​Sarıyer'de minibüs ağaca çarptı.

İstanbul'un her yerindeler

İstanbul'un her yerindeler

​Caddelerdeki yabancı plakalı lüks araçlar çoğaldı: İşte nedeni...

İYİ Parti, Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldı.

Denizde ve karada yürütülen çalışmaları yerinde inceledik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.