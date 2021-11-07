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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi'nin konutuna yönelik terör saldırısını kınadı. Çelik, yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine karşı kardeş Irak halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik Irak Başbakanı Kazıminin konutuna yapılan saldırıyı kınadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Başbakan Kazımi'nin konutuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çalışan terör örgütlerine karşı kardeş Irak halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

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