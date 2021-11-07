AK Parti Sözcüsü Çelik Irak Başbakanı Kazımi'nin konutuna yapılan saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Başbakan Kazımi'nin konutuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çalışan terör örgütlerine karşı kardeş Irak halkının yanındayız." ifadesini kullandı.
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.
Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çalışan terör örgütlerine karşı kardeş Irak halkının yanındayız.
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.