Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına "güven" mesajı   

6. Hudut Tugay Komutanlığı sancağını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ın katıldığı törenle teslim aldı.

Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen "sancak tevdi töreni" Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin alandaki yerlerini almasının ardından başladı. Sancağın platformdaki yerini almasını müteakip saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefondan Mehmetçiğe hitap etti.

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GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında

"Sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir"

Sancak teslim töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir" diye konuştu.

Sancak teslim törenlerinin anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanıma, Genelkurmay Başkanıma, Kuvvet Komutanlarıma İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum."

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