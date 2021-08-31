Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi HÜRKUŞ'umuzu da yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. Hamdolsun bizim karasıyla deniziyle havasıyla tüm unsurlarıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisiyle dolu bir ordumuz var. Bu mübarek orduyu tarihi misyonundan uzaklaştırmak için çok oyunlar sergilendi. Bu milletin istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddi değil.
"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ"
Sınırlarımızda, denizlerimizde ve semalarımızda sizlerin sesi hakim oldukça bu millete yan gözle bakamazlar. Türk Silahlı Kuvvetleri artık daha güçlü ve daha özgüvenli.
"ORDUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Teğmenlerimize görev yerlerinde, misafirlerimize ülkelerinde başarılar diliyorum. İnşallah her alanda reformları kararlılıkla sürdürerek savunma sanayiimizin derinliğini artırarak, dünyanın en eski geleneğine sahip ordumuzu daha da güçlendireceğiz.
"SÜREKLİ KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK"
Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılığı, askeri kabiliyetleriyle hep öne çıkmıştır. Doğu ve Batı medeniyetlerinin tamamıyla kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik, insanlığa da hizmet ettik.
TSK, eğitim modelindeki yeni vizyonuyla artık başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır. Her milletin tarih sahnesinde öne çıkaran bir özelliği vardır. Bizim milletimiz de teşkilatçılığı ve ordusu ile öne çıktı.
"ARTIK KAPILARDA DİLENCİ DEĞİLİZ, TAM AKSİNE HERKES BİZDEN TALEP EDİYOR"
PKK'dan FETÖ'ye kadar Türkiye'nin önüne dizilen tuzakları sıra sıra aşarak asli gündemimize odaklandık. Büyük ve güçlü Türkiye için adım adım ilerliyoruz. Bu sürecin en kritik safhalarından biri de askeri gücümüz çağın gereklerine göre kurduk.
- Başkalarının ihsanı ile güçlü savunma mekanizması kurulamaz dedik ve kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var mı? Hepsi var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine herkes bizden talep ediyor. Şimdi HÜRKUŞ'umuzu da yapacağız.
Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik. Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar dünyanın tamamının dilindedir.
İmzalanan sözleşmelerin nasıl yerine getirilmediğini asla unutmayacağız. Bunlar bize Kıbrıs'ta telsiz bile vermedi. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Hamd olsun Savunma Sanayimizin Başkanlığında gerek özel sektörümüzün desteği ile bu sorunları aştık. Gözlerimizin önünde terör örgütlerine nasıl bilabedel aktarıldığına şahit olduk. NATO'da beraberiz ama terör örgütlerine mühimmat gönderiyorlar.
Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasını kimse engelleyemeyecek.15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023'te vereceğiz.
Ülkemize meşru yollardan verilmeyen silahların teröristlerin kara borsalarında nasıl satıldığına şahit olduk.
Türkiye'yi gerisindeki binlerce yıllık devlet geleneğine bakmadan, sınırları cetvelle çizilmiş suni ülkelerle karıştıranlar için acı gerçeklerle yüzleşme vakti gelmiştir.
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek."