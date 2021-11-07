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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.

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Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında
Bakan Akar ve komutanlar İran sınır hattında.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.

  • Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.

Bakan Akar ve komutanlar İran sınır hattında.
DHA
Bakan Akar ve komutanlar İran sınır hattında.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar ve komutanlar İran sınır hattında.
DHA
Bakan Akar ve komutanlar İran sınır hattında.

Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki "sancak tevdi töreni"ne de katılacağı bildirildi.

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