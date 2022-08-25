Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soyluya tehdit cezasız kalmadı Edremit Kitap Fuarına katılan beş konuşmacıya soruşturma
BALIKESİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya tehdit cezasız kalmadı: Edremit Kitap Fuarına katılan beş konuşmacıya soruşturma

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 5'inci düzenlenen kitap fuarında konuşma yapan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm, Murat Akbaş ve Yavuz Selim Demirağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma başlatılırken, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı da şikayette bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soyluya tehdit cezasız kalmadı: Edremit Kitap Fuarına katılan beş konuşmacıya soruşturma
CHP Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm.

Edremit Belediyesi tarafından Gazeteci Necdet Saraç'ın genel koordinatörlüğünde 5'inci kitap fuarı düzenlendi. 13 Ağustos'ta başlayan ve 9 gün süren 5. Edremit Kitap Fuarı'na 200'e yakın yazar, 60'a yakın yayınevi katıldı, 40'a yakın söyleşi yapıldı.

Fuara katılan Murat Akbaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak 'Diktatör, zammı, zulmü, katliamı dayatan hükümet', CHP Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm'ün 'Faşizme karşı sokağı boş bırakmamalıyız', Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın 'Halk düşmanı, kadın düşmanı, işçi düşmanı faşist iktidar', Yazar Yavuz Selim Demirağ'ın 'Yargılanacak, yargılanmamak için akıl sağlığı yerinde değil diye rapor alacak' söylemleri ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya yönelik olarak, 'Birçok bakan, milletvekili yargılanacak ancak Süleyman Soylu özel yargılanacak, ona af yok' söylemleri emniyet kayıtlarına girdi.

  • Bu söylemler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama' suçlamalarıyla soruşturma başlatılırken, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı da şikayette bulundu.

'KİTAP FUARI DEĞİL, KÜFÜR FUARI'

AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanı Murat Tuna, il ve ilçelerde düzenlenen kitap fuarlarının, festivalleri kültür yöre kültürü için önemli olduğunu belirterek, "Tabii ki MHP'li, AK Partili, İYİ Partili, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde kitap fuarı düzenleyecektir. Kitap fuarı düzenlemek zaten olması gereken bir iştir. Fakat Edremit Belediye Başkanı kitap fuarı düzenlemedi, 'küfür fuarı' düzenledi. Dolayısıyla 9 günlük bir kitap fuarı dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi bizim ülkemizde de yoktur. Kitap fuarı adı altında devlete ve millete küfretmek hiç kimsenin haddi değildir" dedi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Edremit AK Parti İlçe Başkanlığı olarak 5 konuşmacı hakkında şikayette bulunduklarını belirten Tuna, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şu durum çok üzüntü verici ve çok manidardır. Kitap fuarı adı altında gelen konuşmacılar, geçmişten günümüze ve Türkiye'de illegal örgütlerle iş birliği olan insanlardan mütevellidir. İsimleri de zaten savcılık kalemine girmiştir. Dolayısıyla Edremit'te yapılan kitap fuarı 'küfür fuarı' olarak kendi işlevini yerine getirmiştir. Devlete ve millete, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza ağır hakaretler edip, İçişleri Bakanımıza ağır hakaretler ettirerek, kitap fuarı adı altında devlete ve millete küfredilmiştir. Devletimiz hukuk olarak gereğini yapacaktır. Takipçisi de olacağız. En kısa süre içerisinde de sonuçlanacağına inanıyoruz."

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5'incisi düzenlenen kitap fuarında CHP'li isimler ve bazı muhalif konuşmacılar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidardaki isimleri hedef aldı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 'Birçok bakan yargılanacaktır, milletvekili yargılanacaktır ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu' dedi. Başarır'ın yanı sıra CHP ve İYİ Parti'ye yakın gazeteci Yavuz Selim Demirağ ve yine aynı fuarda konuşan CHP'li Mehmet Tüm ile TİP'li Erkan Baş da hakaret ve tehdit dolu ifadeler kullandı. Tehditkar ifadeler kullanan siyasiler ve konuşmacılar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama' suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

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Davetli olarak katıldığı 5. Edremit Kitap Fuarı'ndaki panelde konuşma gerçekleştiren eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, kendisinden önceki konuşmacının, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, 'mesleği nedir?' şeklinde alaycı ifadelerini hatırlatarak, 'Türkiye'yi 20 yıldır idare eden, dünyanın tanıdığı bir lider Recep Tayyip Erdoğan' ifadelerini kullandı.

O sırada dinleyiciler tarafından saygısız ifadelere maruz kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlere ve yapılan saygısızlığa sessiz kalmayan Ilıcalı, 'Bu nasıl tahammülsüzlük. Demokrasi anlayışınız bu mu? Bir misafir geliyor ve size bir şeyler anlatıyor. Kalkıyorsunuz saygısızlık yapıyorsunuz. Ayıp değil mi? Yakışır mı Edremit'e?' diyerek sert tepki gösterdi. O sırada Edremit Belediyesi resmi facebook üzerinden yayınlanan canlı yayın kesildi.


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