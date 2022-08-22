Gündem CHPli Edremit Belediyesinin Kitap Fuarında Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret edilip sokak çağrısı yapıldı Balıkesir yolgeçen hanı değil
POLİTİKA

CHP'li Edremit Belediyesi'nin Kitap Fuarı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilip sokak çağrısı yapıldı: Balıkesir yolgeçen hanı değil

Kitap fuarında belediyenin parasıyla bazı yazarlara, hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettirildiğini ifade eden AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, CHP’li Edremit Belediyesi’ni eleştirdi. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu "Toprakları Şehit kanlarıyla sulanmış Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’i yolgeçen hanı sanmayın! Hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza hakaret edecek cesareti nereden buluyorsunuz? Edremit halkı sizi unutmaz. Bu hakaretlerin hesabını vereceksiniz!" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Edremit Belediyesinin Kitap Fuarında Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret edilip sokak çağrısı yapıldı: Balıkesir yolgeçen hanı değil
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu açıklama yaptı.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, 5’nci Edremit Kitap Fuarı’nda bazı yazarların hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretler içeren konuşmalar yapmasına sert tepki gösterdi.

"SEN BU İŞİ YAPAMIYORSUN İSTİFA ET"

Yazılı basın açıklaması yapan İlçe Başkanı Umutlu, sorumluların hesap vereceğini ifade ederek, CHP’li Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ve Organizasyoncu Yazar Necdet Saraç’a sorular yöneltti. Başkan Umutlu, başkan Arslan’a yaptığı istifa çağrısını yineleyerek, “Sen bu işi yapamıyorsun! İstifa et!” dedi.

“MURAT AKBAŞ, HDP AĞZIYLA KONUŞMALAR YAPTI”

Ekrem Umutlu, basın açıklamasında, “Selman Hasan Arslan başkanlığındaki CHP’li Edremit Belediyesi, artık Edremit halkının sınırlarını zorlamaya başladı. Amacı, ülkenin yazarlarını okurlarla buluşturmak olan Kitap Fuarı’nı yıllardır siyasi propaganda malzemesi haline getiren Edremit Belediyesi, 9 günlük fuarda da CHP’li görünüp HDP/KK destekçisi olan sözde yazarları ilçemize getirdi. Fuarda konuşmalar yapan bazı sözde yazarlar, aldıkları paralarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Cumhurbaşkanımıza hakaretler ediyor.

  • Sözde Kitap Fuarında konuşan CHP’nin İstanbul Eski İl Başkan Yardımcısı ve HDP/KK destekçisi sözde yazar Murat Akbaş, HDP ağzıyla konuşmalar yaptı. Sözde yazar Akbaş, hükümete 'katliam dayatıcısı' Cumhur İttifakı’na 'faşidt' ve Cumhurbaşkanımıza da 'diktatör' deme cüretini gösterdi. HDP/KK propagandacısı eski milletvekili Mehmet Tüm de, konuşmasında sokak çağrısı yaptı” diye konuştu. Sözde Kitap Fuarında konuşan cibilliyetsiz yazar müsveddeleri bunların hesabını verecek." dedi.

"BALIKESİR'İ YOLGEÇEN HANI SANMAYIN"

Umutlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

  • “Toprakları Şehit kanlarıyla sulanmış Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’i yolgeçen hanı sanmayın! Şehit Kaymakam Hamdi Bey’in şehri, efeler diyarı Edremit’i sahipsiz sanmayın! Hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza hakaret edecek cesareti nereden buluyorsunuz? Edremit halkı sizi unutmaz. Bu hakaretlerin hesabını vereceksiniz!

Göreve geldiği günden bu güne Edremit’i ülkemize rezil eden Selman Hasan Arslan; Edremit’e verdiğin zararın faturasını artık düşünmeye başlama zamanı! Belediyenin Özel Kalemi Tayfun Canlı ve sözde organizasyoncu yazar Necdet Saraç’a da Edremit halkı bunların hesabını sorar. Yaptığı bol sıfırlı işlerin hesabını veremeyen, kendini belediye başkanı sanan Tayfun Canlı; Bu fuarda örtülüler dahil, belediye bütçesinden kaç milyon TL harcandığını açıkla? Belediye mülkünde oturan bedavacı yazar Necdet Saraç; Sana bu işlerin karşılığında ne verdiler?”

CHP'li Edremit Belediyesinin
OYNAT 00:49
CHP'li Edremit Belediyesinin "Kitap Fuarı"nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilip sokak çağrısı yapıldı
CHP'li Edremit Belediyesinin düzenlediği Kitap Fuarı adı altında düzenlediği programda konuşmacı olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş katıldı.

CHP'li Tüm, konuşmasında sokak çağrısı yapmaktan geri durmazken, Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Akbaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.


30 tonluk kayanınaltında sıkışmıştı

30 tonluk kayanın
altında sıkışmıştı

​11 yaşındaki çocuğun cesedi 30 saat sonra sudan çıkartıldı.
Kadıköyde gol yağmuru

Kadıköy'de gol yağmuru

​Fenerbahçe, büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı kazandı.
Yeni ekonomik modelde taşlar yerine oturuyor

Yeni ekonomik modelde taşlar yerine oturuyor

​Borçlanma maliyeti iki ayda %50 düştü
Hava 'muhalefeti' yaşamadı

Hava 'muhalefeti' yaşamadı

​İstanbul Havalimanı'nda 2 yılda 1 milyona yakın uçuş gerçekleşti.
Fiyatları 3 ay dondurdu

Fiyatları 3 ay dondurdu

​Fransa'da enflasyonla topyekun mücadele.

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

Balıkesir'de çöp dağları tarihe karıştı

​Ekolojik ve ekonomik döngüye katkı sağlandı.
Fabrikalar Almanya'dan taşınacak

Fabrikalar Almanya'dan taşınacak

​Yüksek enerji fiyatları Alman sanayiini vurdu.
Çift ehliyetle 8 saat sınırı aşılıyor

Çift ehliyetle 8 saat sınırı aşılıyor

​TIR şoförlerinin takograf oyunu.
Aksa'da yangın 53 yıldır devam ediyor

Aksa'da yangın 53 yıldır devam ediyor

​Dünün sabotajcıları bugünün baskıncıları.
Hatalı sollama 5 can aldı

Hatalı sollama 5 can aldı

​2 eski belediye başkanı ve profesör kazada öldü.
Dönersen 10 yıl sonra ev senin

Dönersen 10 yıl sonra ev senin

​Suriyeli sığınmacılar için inşa edilen konutlar yükseliyor.
Kitap çok kütüphanem yok

Kitap çok kütüphanem yok

​İş insanı Murat Ülker'in yazıları kitaplaştırıldı.
Taraftar <br>çılgına döndü

Taraftar
çılgına döndü

Fenerbahçe taraftarı uzun süre tepki gösterdi.

'​Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere sadece acıyoruz.'

​Olay yerine gelen itfaiye de kaza yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.