Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir vatandaşım önümü kesti ve bana da bir kart verdi. Bu kart 1946’nın ekmek kartı. CHP'nin yönetimi bu. CHP'yi tanımak istiyorsan bu ekmek kartına bakacaksın. Bundan daha güzel ispat olmaz.