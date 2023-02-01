Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında Cumhur İttifakı'nın genişlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Cumhur İttifakı, birlik ve beraberliğin siyasetteki adresidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık." şeklinde konuştu. Cumhur İttifakı'nın toplantı gündemine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu arada yarın da inşallah Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim" dedi.
Haber Merkezi
23:31 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın genişlemesine ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "
Cumhur İttifakı, birlik ve beraberliğin siyasetteki adresidir. Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık
." şeklinde konuştu.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini açıklayan Erdoğan "Cumhur İttifakı asla pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İnandığımız değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz.
Bu anlamda yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız.
Bu arada yarın da inşallah Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim
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