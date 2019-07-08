Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'te diplomasi trafiği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret kapsamında diplomatik görüşmeler gerçekleştiriyor.
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 35 dakika sürdü.
Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç’i kabul etti. Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele gelişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak bazıları ile fotoğraf çektirdi.