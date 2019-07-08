Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bosna Hersekte diplomasi trafiği
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'te diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Bosna Hersek'te diplomatik görüşmelerde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret kapsamında diplomatik görüşmeler gerçekleştiriyor.

Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.

AA
Erdoğan, Borut Pahor ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 35 dakika sürdü.

AA
Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç’i kabul etti

Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç’i kabul etti. Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele gelişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak bazıları ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Konsey üyeleriyle görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Konsey üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
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