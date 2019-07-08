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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Konsey üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç ile bir araya geldi.

Haber Merkezi AA
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç ile görüştü.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

Öte yandan Erdoğan, görüşme öncesinde Irmak Oteli ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç de eşlik etti.

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