Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersekte
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 13.40'ta "TC-TUR" uçağıyla Bosna Hersek'e geldi. Erdoğan, Butmir'deki Türk askerleri ile buluşmasının ardından Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan,birlikte bulunan askerlerle öğle yemeği yedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,birlikte bulunan askerlerle öğle yemeği yedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek gezisi kapsamında "Bilge Kral" olarak anılan Aliya İzzet Begoviç'in kabrini ve Saraybosna şehitliğini ziyaret etti.

Türk askerleriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü bünyesinde, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan Türk askerleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında ilk olarak Butmir Askeri Üssü'nde bulunan Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığına ziyarette bulundu.

Erdoğan, Komutanlığa gelişinde askeri tören mangasını selamladı.

Birlikte bulunan askerlerle öğle yemeği yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sırasında bazı askerlerle sohbet etti.

Basına kapalı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.

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