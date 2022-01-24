Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPli Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Özkoç ve Erdoğdu'nun TELE 1 ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylediği sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına dikkat çekildi.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPli Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan; avukatı Doç. Dr Hüseyin Aydın aracılığıyla CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI AŞILDI"

  • Suç duyurusu dilekçesinde; TELE 1 adlı televizyon kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen programda Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu tarafından sarf edilen sözlerin, kişilik haklarını ihlal eder nitelikte iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığına dikkat çekildi.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede; Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılarak kamu davası açılması talep ediliyor.

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
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Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.


Sedef Kabaş tutuklandı: Adliyeden böyle çıkarıldı
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Sedef Kabaş tutuklandı: Adliyeden böyle çıkarıldı
Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kabaş'ın adliyeden çıkarılma anları kameralara yansıdı.

Ters kelepçe tiyatrosu: Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Sedef Kabaş mağduriyet algısı yapmaya çalıştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPli Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

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