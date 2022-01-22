Ters kelepçe tiyatrosu: Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Sedef Kabaş mağduriyet algısı yapmaya çalıştı
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, adliyeye gönderildi. Kabaş'ın kameralar önündeki 'ters kelepçe' oyunu dikkatlerden kaçmadı. Videoda Kabaş'ın elinde kelepçe olmadığı, gazeteciler çekim yaptığı esnada elini arkasından bağlayarak ters kelepçe takılmış gibi mağduriyet algısı yapmaya çalıştığı görülüyor.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.
Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.
TERS KELEPÇE TİYATROSU
Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Kabaş, hiç takılı kelepçe olmadığı halde ters kelepçe takılmış gibi yapıp algı oluşturmaya çalıştı.