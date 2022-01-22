Gündem Ters kelepçe tiyatrosu Cumhurbaşkanına hakaret eden Sedef Kabaş mağduriyet algısı yapmaya çalıştı
POLİTİKA

Ters kelepçe tiyatrosu: Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Sedef Kabaş mağduriyet algısı yapmaya çalıştı

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, adliyeye gönderildi. Kabaş'ın kameralar önündeki 'ters kelepçe' oyunu dikkatlerden kaçmadı. Videoda Kabaş'ın elinde kelepçe olmadığı, gazeteciler çekim yaptığı esnada elini arkasından bağlayarak ters kelepçe takılmış gibi mağduriyet algısı yapmaya çalıştığı görülüyor.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Sedef Kabaş Kendisine Ters Kelepçe Yaptı: Sedef Kabaş Ne Dedi?
Sedef Kabaş hiç kelepçe olmadığı halde kendisine ters kelepçe takılmış gibi yaptı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki bir otelde gözaltına aldı.

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verilen talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

TERS KELEPÇE TİYATROSU

  • Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Kabaş, hiç takılı kelepçe olmadığı halde ters kelepçe takılmış gibi yapıp algı oluşturmaya çalıştı.

Kendine ters kelepçe yapan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
OYNAT 00:24
Kendine ters kelepçe yapan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi. Kabaş'ın polis otosundan indiğinde ellerinin kelepçeli olmadığı görülürken, ellerini arkada birleştirerek sağlık kontrolüne gitmesi sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

AA

AA

AA

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
OYNAT 00:27
Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.


Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
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Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

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