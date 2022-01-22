Ters kelepçe tiyatrosu: Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Sedef Kabaş mağduriyet algısı yapmaya çalıştı

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti

Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.



Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.





