Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kınama mesajı

İşgalci İsrail kuvvetleri, dün akşam iftardan sonra Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırdı.

Plastik mermi ve ses bombalarıyla cemaati hedef alan işgalciler, yüzlerce masum sivili yaraladı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice kınama mesajı yayınladı.

"Filistin'in her koşulda yanında olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter paylaşımı şöyle:

"İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

May 8, 2021

