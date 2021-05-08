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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan İsraile kınama mesajı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kınama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlileri hedef alan saldırılarına kınama mesajı yayınladı. Erdoğan, "İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. " dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İsraile kınama mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İşgalci İsrail kuvvetleri, dün akşam iftardan sonra Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırdı.

Plastik mermi ve ses bombalarıyla cemaati hedef alan işgalciler, yüzlerce masum sivili yaraladı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice kınama mesajı yayınladı.

"Filistin'in her koşulda yanında olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter paylaşımı şöyle:

"İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

Kudüs'te zulüm gecesi: İşgalci İsrail askerlerinin saldırısında 178 Filistinli yaralandı
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Kudüs'te zulüm gecesi: İşgalci İsrail askerlerinin saldırısında 178 Filistinli yaralandı
İşgalci İsrail güçleri, dün akşam iftardan hemen sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 178 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Filistin Kızılayının yaptığı açıklamada, yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilirken, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurulduğu ifade edildi.

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