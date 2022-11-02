Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına tepki: Hukuk önünde hesabını soracağız
AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığı' iftirasına sert tepki gösterdi. 'Sen kendinde misin Kemal Bey' diyen Erdoğan, "Bu zatın önceki gün bizi ve emniyet teşkilatımızın tamamını uyuşturucu satıcıları ile ilgili aynı cümlede kullanmasının hesabını hukuk önünde soracağız. Kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığı' iftirasına sert tepki gösterdi. 'Sen kendinde misin Kemal Bey' diyen Erdoğan şunları söyledi: "Bu zatın önceki gün bizi ve emniyet teşkilatımızın tamamını uyuşturucu satıcıları ile ilgili aynı cümlede kullanmasının hesabını hukuk önünde soracağız. Canlarını dişlerine takarak her bir insanımızın hayat ve geleceğinden emin olması için çalışan kolluk ve güvenlik güçlerimizin haklarını korumak da boynumuzun borcudur.
'UYUŞTURUCU ÇETELERİNİ ÇÖKERTTİK'
Geçtiğimiz 5 yılda çökertilen uyuşturucu şebekesi sayısı bini geçmiştir. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakalamıştır. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı bu yıl yüzde 25 daha azalma eğilimi göstermiştir. Ya sen kendinde misin? Uyuşturucu satıcılarının yanı sıra bağımlıları konusunda da önemli mesafe katettik.
15 Temmuz'dan bu yana PKK terör örgütünün en büyük gelir kaynağıına yönelik en büyük operasyonları biz gerçekleştirdik. Örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu. Bu zatın durumu artık bizim şaşırmızı duygumuzun da önüne geçmiştir. Karşınızda nereden tutsanız elimizde kalan bir zihniyetle karşı karşıyayız.
Kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmaya çalışıyor. Türkiye'nin kader seçimleri olacak 2023 seçimleri öncesi CHP'ye yeni görevler ve talimatlar verildiği anlaşılıyor. Bizim uyuşturucu gelirleri ile cari açığı kapatma gibi bir derdimiz yok."