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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına tepki: Hukuk önünde hesabını soracağız

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığı' iftirasına sert tepki gösterdi. 'Sen kendinde misin Kemal Bey' diyen Erdoğan, "Bu zatın önceki gün bizi ve emniyet teşkilatımızın tamamını uyuşturucu satıcıları ile ilgili aynı cümlede kullanmasının hesabını hukuk önünde soracağız. Kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğlunun uyuşturucu iftirasına tepki: Hukuk önünde hesabını soracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığı' iftirasına sert tepki gösterdi. 'Sen kendinde misin Kemal Bey' diyen Erdoğan şunları söyledi: "Bu zatın önceki gün bizi ve emniyet teşkilatımızın tamamını uyuşturucu satıcıları ile ilgili aynı cümlede kullanmasının hesabını hukuk önünde soracağız. Canlarını dişlerine takarak her bir insanımızın hayat ve geleceğinden emin olması için çalışan kolluk ve güvenlik güçlerimizin haklarını korumak da boynumuzun borcudur.

'UYUŞTURUCU ÇETELERİNİ ÇÖKERTTİK'

Geçtiğimiz 5 yılda çökertilen uyuşturucu şebekesi sayısı bini geçmiştir. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakalamıştır. Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı bu yıl yüzde 25 daha azalma eğilimi göstermiştir. Ya sen kendinde misin? Uyuşturucu satıcılarının yanı sıra bağımlıları konusunda da önemli mesafe katettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ne akıl sen kendinde misin?
OYNAT 02:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ne akıl sen kendinde misin?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Bu zatın bizi uyuşturucu satıcıları ile aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik artık tüm sınırların aşıldığını göstermektedir. Kendisine bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Kolluk güçlerimizin haklarını korumak da boynumuzun borcudur. Uyuşturucu ticaretine dünyadaki en ağır cezaları veren ülkelerin başında biz geliyoruz Bay Kemal. Adam ne diyor: Biz cari açığımızı uyuşturucu satışı ile kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak ya, bu ne akıl ya, sen kendinde misin? Kimyevi bir uyuşturucu olan metamfetamin, bunu gayet iyi biliyormuşsun galiba öyle bir şeyler duydum, bu bela ile dünyanın başı dertte ama senin de başın dertte. Akıl sahibi olan tüm muhalefet gruplarına sesleniyorum birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmak istediği de kesindir'' dedi.


Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftirasına rakamlarla yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
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Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftirasına rakamlarla yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
  • 15 Temmuz'dan bu yana PKK terör örgütünün en büyük gelir kaynağıına yönelik en büyük operasyonları biz gerçekleştirdik. Örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu. Bu zatın durumu artık bizim şaşırmızı duygumuzun da önüne geçmiştir. Karşınızda nereden tutsanız elimizde kalan bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 bin kilometre öteye hamburger turları düzenliyorlar
OYNAT 01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 bin kilometre öteye hamburger turları düzenliyorlar
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet liderlerinin son haftalarda yaptığı yurt dışı gezilerine değindi: ''Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi. Şimdi oraya gidecek galiba. Ardından Almanya'ya gidecek. Almanya'da hamburgeri bırak da orada döner var, döner ye.''

Kendi siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmaya çalışıyor. Türkiye'nin kader seçimleri olacak 2023 seçimleri öncesi CHP'ye yeni görevler ve talimatlar verildiği anlaşılıyor. Bizim uyuşturucu gelirleri ile cari açığı kapatma gibi bir derdimiz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu' tepkisi: Emniyet teşkilatına iftirada bulunamazsın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu' tepkisi: Emniyet teşkilatına iftirada bulunamazsın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Dün sayın Putin ile görüşmem vardı, bugün de sayın Zelenski ile görüşeceğim. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar'ı arayarak bugün saat 12:00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini bildirdi'' açıklamasında bulundu.
Gazeteci Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi: Bu iddiayı teyide muhtacız
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Gazeteci Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi: Bu iddiayı teyide muhtacız

Gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar" sözlerini eleştirdi. Zeyrek köşe yazısında konuya ilişkin, "Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini çok ileri bir yorum olarak buluyorum" ifadelerini kullandı.
Çocuklara LGBT eğitiminin verildiği PKK yanlısı Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davasının ikinci duruşması görüldü
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Çocuklara LGBT eğitiminin verildiği PKK yanlısı Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kapatılma davasının ikinci duruşması görüldü

Çocuklara LGBT eğitimleri veren ve PKK yanlısı faaliyetlerde bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yönelik açılan kapatma davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katılırken sözde derneğin avukatları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davaya müdahil olmasına itiraz etti. Mahkeme heyeti, bu itirazı reddederken sözde derneğe yasa dışı gelir aktarıldığı iddiası üzerine hesaplarda bilirkişi incelemesinin sürmesi sebebiyle duruşma, 21 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

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