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ANKARA

Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftirasına rakamlarla yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığı' iftirasına rakamlarla yanıt verdi. Yapılan açıklamada "Tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
Narkotikten Kılıçdaroğlunun iftirasına rakamlarla yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarılar elde ettiği belirtildi.

Ekiplerin sadece bu yıl 198 bin 94 uyuşturucu operasyonu yaptığının, 252 bin 590 şüpheliyi yakaladığının ve bunlardan 22 bin 136'sının tutuklanmasına vesile olduğunun vurgulandığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

  • "Tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz."

Paylaşımda, Dünya, Avrupa ve Türkiye'de "Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı" ve "Madde Bağlantılı Ölümler" başlıkları altında verileri gösteren grafikler ile Avrupa ve Türkiye'de uyuşturucu madde yakalamalarının sayılarına yer verildi.

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