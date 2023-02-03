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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 14 Mayıs'ta artık adını Bay Bay Kemal'e çevireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 'Küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmaya çalışanlara karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz' diyen Erdoğan, "14 Mayıs'ta artık adını Bay Bay Kemal'e çevireceğiz. Bundan şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

16:14 . 3/02/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi'nin açılış töreninde konuştu.

1990 yılında tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından keşfedilen Aydos Kalesi kalıntıları üzerinde 2010 yılında kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı. İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak kabul edilen, konumu ve mimarisi ile ilgi çeken Doğu Roma eseri Aydos Kalesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

'FAŞİZMİ HORTLATMAYA ÇALIŞANLARA MEYDAN OKUYORUZ'

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili muhalefete net mesajlar veren Erdoğan şunları söyledi: "Biz sadece milletimizden destek bekleriz. Yarın Aydın'dayım. Menderes'in ordayım. Menderes'in 'Yeter söz milletindir' meydan okumasını hala hazmedemediklerini görüyoruz. Bunlara karşı her seçim, kazandığımız her başarı yeni bir meydan okumaydı. Küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmaya çalışanlara karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir diyerek huzurunuza geliyoruz. Türkiye Yüzyılı için desteğinize talibiz.



'DOĞRUYA DOĞRU DEMEYE DAVET EDİYORUM'

Gençlere, gelin size emanet edeceğimiz Türkiye Yüzyılı'nı birlikte kuralım, kodlarını birlikte yazalım diyoruz. 14 Mayıs'ta artık adını Bay Bay Kemal'e çevireceğiz. Bundan şüphe duymuyorum. Sultanbeyli'den bugüne kadar hep olduğu gibi 14 Mayıs'ta da bu kutlu mücadelede yanımızda olmasını istiyoruz. Doğruya doğru demeye davet ediyorum. Buradan her vatandaşımız ülkemizin kazanımlarına sahip çıkmaya, Türkiye Yüzyılı'na katılmaya davet ediyorum. Bizim mücadelemiz, istiklalin, istikbalin, istikrarın ve huzurun mücadelesidir.



#erdoğan
#istanbul
#aydos kalesi
10 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 14 Mayıs'ta artık adını Bay Bay Kemal'e çevireceğiz
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