Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Avrupa'nın 'aferin' demesine muhtaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni'nde konuştu.





#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'de, restorasyonu tamamlanan eserlerin açılışında konuşuyor. https://t.co/ASvDZDHTZW — Yeni Şafak (@yenisafak) February 3, 2023





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün enteresan bir toplantı yapıyoruz. İlçemizi bugün her iki tarafta da büyük eserlere kavuşturuyoruz. Aydos Kalesi 11. yüzyıla kadar uzanan geçmişi ve fetih hikayesiyle milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Kalede 13 yıldır adeta iğne ile kuyu kazar gibi sürdürülen çalışmalarla ortaya böyle bir eser çıktı. Aydos Kalesi'ni ve Sultan Korusu'nun şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Maziden atiye kurduğu güçlü köprüyle büyüyen Sultanbeyli'ye bu eserleri kazandıran ekibi tebrik ediyorum. İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir.









Bu şehri hak ettiği yatırımlara kavuşturmak için gece gündüz çalıştık. İstanbul'un her meselesine dört elle sarıldık. İstanbul'u biz yeniden ayağa kaldırdık. Biz gelmeden önce ne vardı İstanbul'da? Çöp, çukur, çamur vardı, CHP bu demek. Bay Kemal'e 14 Mayıs'ta ders vermeye hazır mısınız? Ben size inanıyorum. 14 Mayıs'ta sadece CHP'nin başındaki zata 'bay bay' demekle kalmayacak, aynı zamanda tek parti zihniyetinin bu son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz.





Boğazın her iki yakasında yaptığımız devasa yatırımları, denizin altından geçirdiğimiz Marmaray ve Avrasya Tüneli ile biz bu ülkede tarih yazık tarih. Fatih karadan kadırgaları yürüttü onun torunları olarak biz de denizin altından raylı sistemi yürüttük. Bay bay Kemal var mı böyle bir eseriniz? İstanbul susuz muydu? İstanbul'a suyu 110 kilometreden biz getirmedik mi? Bu bölgeler susuz değil miydi? Sakarya'dan bir getirmedik mi? Biz laf üretmedik, iş ürettik iş. Şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları yüzlerce kilometreden buraya taşıdık. Şimdi düşünün nerelerden nerelere geldik. Belediye başkanlarımızın mücadelelerinin yakın şahidiyiz.





Tarihi ve insani güzellikleri ortaya çıkarmak kolay kolay olmuyor. Bu çalışmaları, yaptıklarımızı engellemek, tersine çevirmek için fırsat kaçırmayan bir güruha karşı yürütüyorsanız işiniz daha zor. Kendi köhne düzenlerini sürdürmek için vesayetten, darbeye, terör örgütlerine göz kırpanlar yine kol kola girdiler. Batı ne diyecekmiş? 'Aferin' diyecekmiş. Yazıklar olsun. Avrupa'nın 'aferin' demesine bunlar muhtaç. Bizim ise milletimin 'aferin' demesine ihtiyacımız var. Bunlar eyvallah ederler.



