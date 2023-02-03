Tarihçi Prof. Halil İnalcık’ın ilk kez 1990 yılında keşfettiği ve “İstanbul’un Kapısı” dediği Aydos Kalesi’nde 13 yıl süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarihi 11. Yüzyıla dayanan Aydos Kalesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

AYDOS KALESİ NEREDE?

Aydos Kalesi ve Sultan Korusu, Sultanbeyli’de yer alıyor. Sultan Korusu, 127 bin metrekare üzerine inşa edildi. İstanbul'un fethinin başladığı nokta olarak kabul edilen, konumu ve mimarisi ile ilgi çeken Doğu Roma eseri Aydos Kalesi, tarih meraklılarının ve turistlerin son yıllarda görmeye hasret kaldığı mekanlar arasında yer alıyordu.

Konstantinopolis-Anadolu ticaret yolu üzerindeki en stratejik bölgelerden birine, kontrol ve savunma amacıyla 26 bin metrekare alana inşa edilen kale, adını Yunanca "Kartal" anlamına gelen "Aetos"dan alıyor. Bölgeye hakim bir tepeye inşa edilen kale, 325 metre yüksekliğiyle erişilmesi zor bir yapı olarak göz önünde bulunuyor.

Yapımına Türk akınlarının yoğunlaştığı 11-12'nci yüzyılda başlanılan, Aydos Tekfurluğunun yönetim merkezi olan ve yapılan kazılarda 13-14'üncü yüzyıla ait kalıntılara rastlanılan kale, artık yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.

AYDOS KALESİ’NE NASIL GİDİLİR?

Aydos Kalesi’ne gitmek için Kadıköy tarafından 18d,18k,18a,18 nolu otobüslerle Üsküdar’dan 11üs, 18ü ile Sultanbeyli Merkez’de inip Aydos Kalesi yakınından geçen Sultanbeyli – Aydos Dolmuşlarına binilir.

AYDOS KALESİ TARİHİ

1990 yılında tarihçi Prof. Halil İnalcık tarafından keşfedilen Aydos Kalesi kalıntıları üzerinde 2010 yılında kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıldı.

Tarihçi Prof. Halil İnalcık Aydos Kalesi için "İstanbul'un kapısıdır. İstanbul'un Fethi Aydos Kalesi'nde başlamıştır" der.

13. Yüzyılda son halini alan kale, aslında İstanbul'un sınırını koruma amacıyla yapılır. Tarihçiler, Türk akınlarının Bizans topraklarına zarar vermemesi için yapıldığının da altını çizer. 1328 yılında Kocaeli Yarımadası'nın büyük bir kısmı Osmanlı hakimiyetine geçince Bizans ile sınırda sadece Aydos Kalesi kalmıştır. Coğrafi koşullar ve kaledeki güçlü Bizans askerleri nedeniyle Aydos'un fethi uzamıştır.

Aşık Paşazade'nin "Tevarih-i Al-i Osman" adlı eserinde, Tekfuru'un kızının yardımıyla Abdurrahman Gazi tarafından bir gece baskınıyla Aydos Kalesi fethedilir. Kale Tekfuru'nun kızı ile Abdurrahman Gazi'nin fetihten sonra evlendikleri de belirtilmektedir. Aydos Kalesi'nin fethinin bu masalsı hikayesi ilk kez 1400'lerin başında kaleme alınmıştır.

Sultanbeyli Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle 2010 yılında başlayan Aydos Kalesi restorasyonu 2022 yılının sonunda tamamlandı. Bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı açılışla turizme kazandırılacak.











