Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanı görme hayali gerçek olan kız çocuğunun gözyaşları
ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçek olan kız çocuğunun gözyaşları

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni'ne, 81 ilden on binlerce genç akın etti. Festivalde iki kez söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikleri bir süre de tribünden takip etti. Erdoğan, bu sırada yanına gelen ufak bir kız çocuğu ile kısa süre muhabbet etti. Çocuğun mutluluğu sonrası akıttığı gözyaşları Yeni Şafak kameralarına yansıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanı görme hayali gerçek olan kız çocuğunun gözyaşları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma hayali gerçek olan küçük kız çocuğu mutluluktan ağladı

AK Parti Gençlik Kolları, "Bir Gençlik Şöleni" adı altında Adana'da bir etkinlik düzenledi. 81 ilden on binlerce gencin akın ettiği şölende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı ve iki kez gençlere seslendi.

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İlk hitabetinin ardından tribünde etkinlikleri takip eden Erdoğan'ı, küçük bir kız çocuğu görmek istedi.

Israr sonucu korumaları geçen çocuk, Cumhurbaşkanı'nın yanına giderek bir süre konuştu.

Kız çocuğu, daha sonra Erdoğan ile fotoğraf çektirmek isteyince, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan kendi koltuğunu verdi.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Hayalini gerçekleştiren kız çocuğu, annesinin yanına dönerek gözyaşlarına boğuldu.

Duygu dolu anlar yaşayan çocuk, Yeni Şafak kameralarına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçek olan kız çocuğunun gözyaşları
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçek olan kız çocuğunun gözyaşları
AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni'ne, 81 ilden on binlerce genç akın etti. Festivalde iki kez söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikleri bir süre de tribünden takip etti. Erdoğan, bu sırada yanına gelen ufak bir kız çocuğu ile kısa süre muhabbet etti. Çocuğun mutluluğu sonrası akıttığı gözyaşları Yeni Şafak kameralarına yansıdı.

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