Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçek olan kız çocuğunun gözyaşları

AK Parti Gençlik Kolları, "Bir Gençlik Şöleni" adı altında Adana'da bir etkinlik düzenledi. 81 ilden on binlerce gencin akın ettiği şölende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı ve iki kez gençlere seslendi.
İlk hitabetinin ardından tribünde etkinlikleri takip eden Erdoğan'ı, küçük bir kız çocuğu görmek istedi.
Israr sonucu korumaları geçen çocuk, Cumhurbaşkanı'nın yanına giderek bir süre konuştu.
Kız çocuğu, daha sonra Erdoğan ile fotoğraf çektirmek isteyince, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan kendi koltuğunu verdi.
MUTLULUK GÖZYAŞLARI
Hayalini gerçekleştiren kız çocuğu, annesinin yanına dönerek gözyaşlarına boğuldu.
Duygu dolu anlar yaşayan çocuk, Yeni Şafak kameralarına yansıdı.