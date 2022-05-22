Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayali gerçek olan kız çocuğunun gözyaşları AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni'ne, 81 ilden on binlerce genç akın etti. Festivalde iki kez söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikleri bir süre de tribünden takip etti. Erdoğan, bu sırada yanına gelen ufak bir kız çocuğu ile kısa süre muhabbet etti. Çocuğun mutluluğu sonrası akıttığı gözyaşları Yeni Şafak kameralarına yansıdı.

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