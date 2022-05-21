Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatanı kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakamayız
ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanı kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakamayız

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu yıl 20'nci kez gençlerle bir araya gelen Erdoğan, "Bizi ayırmaya çalışanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Vatanı kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakamayız. Buraya siyaset simsarlarına mesaj vermeye geldik." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanı kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Adana'da bir başka güzel. Bugün Adana bir başka heyecanlı, bir başka coşkulu.

Adana'yı da bölgesiyle beraber tüm Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirmek için eserlerle, devasa yatırımlarla donattık.

Biz 81 ilimizin gençleriyle birlikte buradan kardeşlik mesajları veriyoruz. Gençlerimizi kısır kavgalarına alet etmeye çalışıyorlar.

Sandıktan çıkan netice ne olursa olsun, ilk günkü aşkla şehirlerimize hizmet götürdük.

Bizi ayırmaya çalışanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Vatanı kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakamayız. Buraya siyaset simsarlarına mesaj vermeye geldik.

Bizim siyasetimizde tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Milleti kutuplaştırmak yoktur.

Meydanı sokak terörünü harlamak isteyenlere bırakmayız. Kavga siyasetine kurban edilecek tek evladımız yok.

Heyecanımızı artıran, irademizi güçlendiren, millete ve memlekete hizmet sevdamızı perçinleyen bu buluşmada emeği geçenleri tebrik ediyorum.

AK Parti Gençlik Kolları'ndan Adana'da 'Bir Gençlik Şöleni': On binler akın etti
FOTOĞRAF 33
Title
AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinlik için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar saatler öncesinden alana gelmeye başladı.
Title
Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı.
Title
Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.
Title
Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde \"İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar\" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.
Title
Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenen statta koreografi ve konserler için de hazırlıklar tamamlandı.
Title
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı \"Bir Gençlik Şöleni\"nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alacak.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
AK Parti Gençlik Kolları'ndan Adana'da 'Bir Gençlik Şöleni': On binler akın etti
AK Parti Gençlik Kolları öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Adana'da düzenlenecek 'Bir Gençlik Şöleni' öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı
OYNAT 00:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Adana'da düzenlenecek 'Bir Gençlik Şöleni' öncesinde hazırlıklar tamamlandı. AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinlik için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar saatler öncesinden alana gelmeye başladı.

Fenerbahçe öne geçti

Fenerbahçe öne geçti

​Yeni Malatya-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı için tıklayınız.
Konyaspor devreye önde girdi

Konyaspor devreye önde girdi

​Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Bir Gençlik Şöleni

Bir Gençlik Şöleni

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da konuşuyor.

​NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dile getirdiğini belirten Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti. Öte yandan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile de telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.
Fenerbahçe Federico Bernardeschi'nin peşinde
Spor

Fenerbahçe Federico Bernardeschi'nin peşinde

Teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgilenen sarı-lacivertli takımın, Juventus forması Federico Bernardeschi'yi transfer etmek istediği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Soylu: Dünyanın en güvenli pasaportunu basıyoruz
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Dünyanın en güvenli pasaportunu basıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın en güvenli pasaportunu basıyoruz. Ağustos ayında bu pasaport vatandaşımızın hizmeti ile buluşacak. Pasaportun kendine ait özellikleri var; bütün bilgilerin içinde olduğu sistem, şu anda kullandığınız pasaportun yüzde 40 daha incesi. Hem pasaportumuzu hem ehliyetimizi hem kimlik kartımızı hem de Türk vatandaşı olup da yabancı ülkede yaşadığı için Türk vatandaşlığından çıkanlara verdiğimiz mavi kartımızı inşallah cumhuriyetin 100'üncü yılında güvenlik önlemleri daha yüksek şekilde kullanıcılarımız ile buluşturacağız. Ehliyette de çift pencere olacak ve çipli olacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.