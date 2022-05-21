Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanı kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bugün Adana'da bir başka güzel. Bugün Adana bir başka heyecanlı, bir başka coşkulu.
Adana'yı da bölgesiyle beraber tüm Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirmek için eserlerle, devasa yatırımlarla donattık.
Biz 81 ilimizin gençleriyle birlikte buradan kardeşlik mesajları veriyoruz. Gençlerimizi kısır kavgalarına alet etmeye çalışıyorlar.
Sandıktan çıkan netice ne olursa olsun, ilk günkü aşkla şehirlerimize hizmet götürdük.
Bizi ayırmaya çalışanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Vatanı kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakamayız. Buraya siyaset simsarlarına mesaj vermeye geldik.
Bizim siyasetimizde tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Milleti kutuplaştırmak yoktur.
Meydanı sokak terörünü harlamak isteyenlere bırakmayız. Kavga siyasetine kurban edilecek tek evladımız yok.
Heyecanımızı artıran, irademizi güçlendiren, millete ve memlekete hizmet sevdamızı perçinleyen bu buluşmada emeği geçenleri tebrik ediyorum.
FOTOĞRAF 33
AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinlik için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar saatler öncesinden alana gelmeye başladı.
Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı.
Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.
Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde \"İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar\" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.
Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenen statta koreografi ve konserler için de hazırlıklar tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı \"Bir Gençlik Şöleni\"nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alacak.
AK Parti Gençlik Kolları'ndan Adana'da 'Bir Gençlik Şöleni': On binler akın etti
AK Parti Gençlik Kolları öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Adana'da düzenlenecek 'Bir Gençlik Şöleni' öncesinde hazırlıklar tamamlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Adana'da düzenlenecek 'Bir Gençlik Şöleni' öncesinde hazırlıklar tamamlandı. AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinlik için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar saatler öncesinden alana gelmeye başladı.