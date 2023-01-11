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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dört üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dört üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzasıyla dört üniversiteye rektör atandı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.

Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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