Ekonomi İndirim dalgasında sıra tekstilde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İndirim dalgasında sıra tekstilde

Zincir marketlerin binlerce üründe başlattığı indirim kampanyası diğer sektörlere de yayılmaya başladı. Sezon ürünlerinde yüzde 60’a varan indirim uygulayan tekstil markalarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Söz konusu indirimlerin, enflasyonla mücadeleye katkı sunması bekleniyor.

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Ekonomi Servisi Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
İndirim dalgasında sıra tekstilde
Sezon ürünlerinde yüzde 60’a varan indirim uygulayan tekstil markalarına her geçen gün yenisi ekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “fiyat sabitleme ve indirim” çağrısına tekstilciler de kulak verdi. Türkiye genelinde binlerce ürünü kapsayan zincir market indirimleri, perakende sektörüne de yayılıyor. İndirim furyasında özellikle tekstil markaları öne çıkıyor. İndirim ve fiyat sabitleme kampanyalarının farklı sektörlere yayılması enflasyonla mücadele seferberliğine dönüşecek gibi görünüyor.

SEZON ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 60’I BULDU

Tıpkı marketlerin binlerce ürünün fiyatlarını sabitlemesi veya indirime gitmesi uygulamasında olduğu gibi giyim firmaları da yüzde 60’a varan sezon indirimine gidiyor. LC Waikiki, internet alışverişleri ve mağazalarında yüzde 60’a varan indirim uyguladığını duyurdu. Firma özellikle, sezon ürünlerinde bu kampanyayı başlattı. Benzer şekilde De Facto da ‘Kış Festivali’ adıyla yüzde 50’ye varan indirime gitti. Aralarında kaban, kazak, ceket gibi yüzlerce kışlık üründeki yeni fiyatlar tüketicilerin dikkatini çekiyor. Tekstil markası Koton da erkek, kadın ve çocuk giyim ürünlerinde indirime gitti.

ETİKETLER NORMALE DÖNÜYOR

  • Firmaların sezon ortasındaki bu uygulaması, vatandaşın kışlık ürün alışverişini kolaylaştırırken, enflasyonun aşağı çekilmesi ve aşırı şişirilmiş etiketlerin normal seviyesine gelmesi açısından da önemli görülüyor. Aynı zamanda yurt dışında mağazası olan ve ihracata katkı yapan bu markaların fiyat politikalarının enflasyonla mücadeleye katkı sunması bekleniyor. Havaların yeterince soğumaması nedeniyle, bazı markalar sezon indirimlerini öne çekse de başlatılan kampanya vatandaşın bütçesine olumlu yansıyacak.

Nureddin Nebati
Nureddin Nebati

Sektörler çağrıya kulak verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Fiyat sabitleme ya da indirme” çağrısına birçok sektörün katıldığını, belirterek, vatandaşların haksız fiyat artışları karşısındaki bilinçli duruşunun enflasyonla mücadelede tamamlayıcı rol oynadığını söyledi. Nebati, perakende sektörünün tamamının bu çağrıya destek verdiğini ve bu desteklerin e-ticaret sitelerine de genişleyeceğini söyledi.

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