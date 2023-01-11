Ekonomi 2023te Made in Türkiye algısını oluşturacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2023’te ‘Made in Türkiye’ algısını oluşturacağız

EVSİD Başkanı Talha Özger, bu yıl yapacakları etkinliklerle en büyük hedeflerinin dünyanın dört bir yanında ‘Made in Türkiye’ denince akla mutfak eşyaları sektörünün gelmesi olduğunu söyledi.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
2023’te ‘Made in Türkiye’ algısını oluşturacağız
​Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, 2021’de ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatının yüzde 35 artış göstererek 3,4 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, 2021’de ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatının yüzde 35 artış göstererek 3,4 milyar dolara ulaştığını, 2022 yılında yaşanan olumsuzluklara rağmen yılı 3,5 milyar dolar ile kapattıklarını açıkladı.

184 ÜLKEYE İHRACAT

Özger, 2023’te 4 milyar dolarlık bir ihracat büyüklüğüne ulaşarak, yıl içinde gerçekleştirilecek tüm etkinliklerle en büyük hedeflerinin dünyanın dört bir yanında ‘Made in Türkiye’ denince akla mutfak eşyaları sektörünün gelmesi olduğunu ifade etti. Özger, “Sektör olarak 184 ülkeye ihracat yapıyoruz. İlk 10 ihracat pazarının toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 49 ve en önemli ihracat pazarımız ise yüzde 55 ile Avrupa” diye konuştu.

Talha Özger
Talha Özger
  • EVSİD olarak gerçekleştirilecek tüm etkinliklerle ülke markası algısını yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Talha Özger, “Yakın zamanda başlayacak Ur-Ge projemiz kapsamında da markalaşma, endüstriyel tasarım, ambalaj tasarımı konularında danışmanlık alacağız. Bu proje devlet tarafından yüzde 75 destekli olacak” ifadelerini kullandı.

ÇİN’DEN SONRA İKİNCİYİZ

Sektörün Çin, Almanya, İtalya, Hollanda ve ABD’nin ardından değer bazında ihracatta 6’ncı sırada olduğunu belirten Özger, “Net ihracat yani bu saydığımız ülkelerin ithalatlarını çıkarttığımızda yapılan sıralamada Çin’in ardından 2’nci sıradayız. Türkiye’ye bakıldığında çok ciddi bir üretici konumunda. Birim ihracat değerimiz pandemi öncesinde kilogram başına 3.2 dolardı. Bugün 3.7 dolar seviyesine ulaştık ve 2023 yılında kilogramda 4 doları aşmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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