Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'nde konuşuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesinde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliğinde açıklamalarda bulunuyor.

https://t.co/SMLNus3DjV — Yeni Şafak (@yenisafak) April 23, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sevgili çocuklar, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Evlatlarımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Tüm milletimizin, tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 1979 yılından beri dünyanın 120 farklı ülkesinden 30 binin üzerinde çocuğu ağırladığımız bu şenliğimize hepiniz hoş geldiniz.

Kuzeyimizde 2 ayını bitiren savaşı da acıyla takip ediyoruz. Böyle dönemlerde çocuklarımızın hassas dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız oluyor. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil, akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginlikle değil mutlulukla çarpmalıdır.

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Ülkemize sığınan herkesi, ama çocukları adeta üzerlerine titreyerek koruyup kollamamız bu yüzdendir. Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün, her şeyin daha şefkatli olduğunu göreceğiz.

Sakın ola zamana yenik düşmeyin. Ailenize, arkadaşlarınıza okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın. Her fırsatta parklarda, bahçelerde imkan olan her yerde, temiz havayla, tabiatla, arkadaşlarınızla buluşun. Resimden edebiyata müziğe ne olursa olsun, kendinizi mutlu edeceğiniz bir alanda çalışın.

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