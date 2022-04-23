TBMM'nin açılışının 102. yılı

Ülkü Ocakları "Blokzincir Akademisi" eğitimlerine başladı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, 'dijitalde birlik' söylemi ile hayata geçirilen Blokzincir Akademisi eğitimlerine başladı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ve geliştiren tarafta olabilmesinin önemine vurgu yaptı.