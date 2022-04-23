Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem TBMMnin açılışının 102 yılı
ANKARA

TBMM'nin açılışının 102. yılı

TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TBMMnin açılışının 102. yılı
Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

AA

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AA

Törene, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

AA

Görüntüsü herkesi büyüledi

Görüntüsü herkesi büyüledi

Türkiye'de yetişiyor: ​span>Senede sadece bir ay yaşıyor./span>
Kimlik kartlarında yeni dönem

Kimlik kartlarında yeni dönem

​81 ilde 200 noktada başlatıldı.
Çok acil arazi gerekiyor

​Rusya ve Ukrayna'dan yatırımcılar gözünü buraya dikti.

​Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım.

​Büyükşen cinayetinde tutuklu sayısı giderek artıyor.

Ayçiçeği üretecek çiftçilere tohum ve gübre desteği.

​Başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi.

​Havalar ısınmaya başlayınca etiketler değişti.

​Avro Bölgesi'nde kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 95'i aştı.

​Kılıçdaroğlu, SP liderinin 3. ittifak çıkışına sıcak bakmıyor.

​Adalet Bakanlığı Türkiye'de işlenen suçları mercek altına aldı.

​Çalışma Bakanı Bilgin'den ücretlileri sevindiren açıklama.

​Rusya, Ukrayna'nın güneyine ve doğusuna göz koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.