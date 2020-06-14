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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2 bakan ile birlikte Bingöle gidecek
ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2 bakan ile birlikte Bingöl'e gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'de incelemelerde bulunacak. Oktay'a, incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik edecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gidecek.

  • Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Oktay, depremin meydana geldiği Bingöl'de incelemelerde bulunacak.

Oktay'a, İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da eşlik edecek. Ayrıca, heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yer alacak.

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