Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2 bakan ile birlikte Bingöl'e gidecek

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Adalar’da fayton yerine elektrikli araç kullanımı beğenilmedi

Adalar'da faytonlar artık kullanılmayacak. Faytonların yerine hem gezi hem de ulaşım amacıyla kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada’da görüntülendi. Adada esnaflık yapan Mesut Yalçın "Yeni araçları gördüm ama beğenmedim. Fayton gibi olabilirdi. İstanbul’daki İETT otobüsleri gibi olmuş” diye konuştu. Murat Horman ise “Adaya yakışır daha nostaljik olması gerekirdi” dedi.