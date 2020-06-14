Bingöl beşik gibi sallanıyor: Önce 5.7 sonra 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar büyük panikle kendilerini sokağa attı. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından açıklama yaparak,"Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Süreci yakından takip ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili açıklama yaparak, "Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli deprem) Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci de bir açıklamada bulunarak,"Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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