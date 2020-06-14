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Gündem Bingöl beşik gibi sallanıyor Önce 57 sonra 47 büyüklüğünde deprem oldu
BİNGÖL

Bingöl beşik gibi sallanıyor: Önce 5.7 sonra 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıda vatandaşlar büyük panik yaşadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir güvenlik korucusunun göçük altında olduğunu açıkladı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci de, Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldiğini, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi. Bölge halkı sarsıntının şokunu atlatamadan 4.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar büyük panikle kendilerini sokağa attı. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

  • Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından açıklama yaparak,"Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Süreci yakından takip ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili açıklama yaparak, "Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli deprem) Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci de bir açıklamada bulunarak,"Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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