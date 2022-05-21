Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çerkes Sürgünü'nde yaşamını yitirenleri andı

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanlarından sürgün edilen Çerkes kardeşlerimizin 158 yıldır dinmeyen acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Vatanlarından sürgün edilen Çerkes kardeşlerimizin 158 yıldır dinmeyen acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/CSLNIIKiBX
Vatanlarından sürgün edilen Çerkes kardeşlerimizin 158 yıldır dinmeyen acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/CSLNIIKiBX— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 21, 2022