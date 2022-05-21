Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çerkes Sürgünü'nde yaşamını yitirenleri andı

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Valililer kararnamesi ile İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevinden Tokat Valisi olarak atanan Numan Hatipoğlu ilçe ziyaretlerine başladı. Hatipoğlu, ilk ilçe ziyaretini 26 yıl önce görev yaptığı Reşadiye ilçesine yaptı.