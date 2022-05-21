Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çerkes Sürgününde yaşamını yitirenleri andı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çerkes Sürgünü'nde yaşamını yitirenleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 21 Mayıs 1864'te yaşanan Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çerkes Sürgününde yaşamını yitirenleri andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanlarından sürgün edilen Çerkes kardeşlerimizin 158 yıldır dinmeyen acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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