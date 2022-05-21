Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı: Yüzyıllar geçse de unutulmayacak

Ermeni ve ittihatçıların sloganını kullanan Meral Akşener’den 'Erdoğan bugünün Abdulhamid’i' çıkışı

Gezi isyanına kalkışanları överek Sultan 2. Abdülhamid'e karşı isyan eden Ermeni ve ittihatçıların sloganını kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu söylemini savunmaya devam ediyor. CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Akşener, “Bu istibdat düzenine karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdulhamid ise arkadaşlar öyle diyorsa, bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi. İttihat ve Terakki'ye sahip çıkmakta sakınca duymadığını söyledi.