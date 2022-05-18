Dışişleri'nden Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20233 final değil yeni bir başlangıç olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim için 2023 bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacaktır. AK Parti'nin kazandığı her seçim böyle bir başlangıçtır' ifadelerini kullandı.