Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından Barış Pınarı Harekatı açıklaması Zafer bizim olacaktır
POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Zafer bizim olacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Zafer bizim olacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Barış Pınarı Harekatı devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi
DÜNYA
Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi

Kalın açıklamalarında şunları söyledi:

  • "Türkiye'nin mücadelesi sivillere yahut Kürtlere değil, terör örgütlerine karşıdır. Türkiye'yi sözde uyaran, kınayan ve yaptırımlarla tehdit edenlere hatırlatırız; koalisyonun operasyonlarında Rakka'da tahminen bin 600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil öldürüldü.
  • Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır."

Rasulayn'da 3 PKK'lı daha sağ olarak yakalandı
OYNAT 00:16
Rasulayn'da 3 PKK'lı daha sağ olarak yakalandı
Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Rasuley'de 3 PKK'lı terörist Milli Suriye Ordusu tarafından yakalandı.

YPG'den bir günde 3 farkı tiyatro
DÜNYA
YPG'den bir günde 3 farkı tiyatro


Rasulayn kontrol altında

Rasulayn kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Oğlum, o silahı at ve teslim ol

Oğlum, o silahı at ve teslim ol

​Evlat nöbetindeki baba, kaçırılan oğluna seslendi.
Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyadda

Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 4. gününde hızla ilerliyor.
18 köy PKK'dan temizlendi

18 köy PKK'dan temizlendi

Suriye Milli Ordusu onlarca PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.
Yine gazeteciler hedefte

Yine gazeteciler hedefte

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Terör yandaşı yine sahnede

Terör yandaşı yine sahnede

​CHP'nin konferansa davet ettiği Holmes: "Türkiye sivilleri katlediyor".

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Rahat uyu intikamın alınacak

Rahat uyu intikamın alınacak

​PKK'nın şehit ettiği 9 aylık Muhammed son yolculuğuna uğurlandı.
YPG'den bir günde<br>3 farkı tiyatro

YPG'den bir günde
3 farkı tiyatro

YPG'liler Avrupa ve ABD'den medet umuyor.

Yaş sınırı aranmayacak

Yaş sınırı aranmayacak

​On binlerce okul taşıtı için kritik düzenleme.
Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

"Yiğit Mehmetler olduğu kadar yiğit Ayşeler de var."
3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı

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415 terörist etkisiz

415 terörist etkisiz

​Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklama yaptı.
Kaçacak yer yok

Kaçacak yer yok

Tel Abyad ve Rasulayn'da PKK'nın etrafındaki çember daraldı.
Devletimizin yanındayız

Devletimizin yanındayız

​Diyarbakır annelerin Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.​
Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek
Gündem

Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaparak, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz

AK Parti'nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'nin operasyonuna "işgal" diyen Avrupa Birliği'ne seslenen Erdoğan, "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi. Erdoğan, harekatı kınayan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Sen kınasan ne yazar kınamasan ne yazar" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon üzerinden kara propagada yapanlara da "Hristiyan Suriyelilerin yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Ulan bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler' dedi.
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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