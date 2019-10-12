Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Zafer bizim olacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
Kalın açıklamalarında şunları söyledi:
- "Türkiye'nin mücadelesi sivillere yahut Kürtlere değil, terör örgütlerine karşıdır. Türkiye'yi sözde uyaran, kınayan ve yaptırımlarla tehdit edenlere hatırlatırız; koalisyonun operasyonlarında Rakka'da tahminen bin 600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil öldürüldü.
- Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır."